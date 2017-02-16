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В 19 школах Калуги объявлен карантин по гриппу и ОРВИ

16.02.2017 12:38 0 2242 Елена Французова
В 19 школах Калуги объявлен карантин по гриппу и ОРВИ

По состоянию на четверг, 16 февраля, в Калуге на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты классы в 19 школах.

- В школе № 15 полностью приостановлены занятия, в остальных – частично с 1 по 11 классы, - рассказала kp40.ru начальник отдела общего и дополнительного образования Елена ЗИНОВЬЕВА.

С 17 февраля будут полностью приостановлены занятия и в школе № 36.

Напомним, что класс закрывают на карантин, если в нём 20% и более учеников заболели гриппом или ОРВИ, всю школу – при 30% и более.


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Тэги: образование школа елена зиновьева

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