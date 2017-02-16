В Калуге выбирают лучшие стартап-проекты

16.02.2017 11:41 140

Калужский этап Всероссийского конкурса инновационных проектов стартап-тур «Открытые инновации» для регионов Центрального федерального округа открылся в четверг, 16 февраля, в государственном университете им. К. Э. Циолковского.

Он организован при поддержке Правительства Калужской области и Городской Управы города Калуги.

Более 350 участников представляют в областном центре около 100 проектов. Молодые инноваторы в сфере высоких технологий приехали на конкурс из Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Кировской, Тульской, Белгородской, Владимирской, Московской, Ярославской, Тверской, Орловской и Ивановской областей. Они представляют разработки в трех направлениях – биомедицине, информационных технологиях и на индустриальном треке.

В течение двух дней для участников будет организована образовательная сессия (технологические тренды: поиск перспективных рынков, алгоритмы успеха, пошаговая инструкция запуска эффективного стартапа), менторская сессия (экспресс-проверка бизнес-идей) и конкурсная программа. Руководители различных направлений Фонда «Сколково» проведут семинары, лекции и мастер-классы.

Участников стартап-тура приветствовали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

– Стратегия Калужской области ориентирована именно на инновационное развитие, экономику знаний, – отметил Анатолий Артамонов. – Такой подход уже дает хороший результат, в регионе создаются инновационные предприятия в самых различных отраслях.

– Задача нашего стартап-тура – создание новых рабочих мест в результате поддержки перспективных бизнес-разработок начинающих предпринимателей, – говорит Пекка Вильякайнен. – Рост экономики происходит и будет происходить за счет малых и средних предприятий.

В мероприятии приняли участие Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, ректор КГУ им. К. Э. Циолковского Максим Казак, директор Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Царьков, представители научной общественности региона, студенты.

– Калужским инноваторам полезно общение и обмен опытом со своими коллегами из других регионов страны. Стартап-тур предоставляет хорошую возможность для этого, – поделился своими впечатлениями Городской Голова Калуги Константин Горобцов. – Уверен, что калужский этап всероссийского стартап-тура даст импульс для появления новых инновационных идей в сфере высоких технологий, которые будут внедрены и станут способствовать развитию экономики, а значит, и всего города.

В пятницу эксперты фонда «Сколково» выберут лучшие инновационные проекты, представленные в Калуге. Победители регионального этапа будут приглашены на крупнейший российский стартап-фестиваль Startup Village, где встретятся финалисты всех 11 региональных этапов, проходящих в этом году.

Николай АКИМОВ, Фото И. Рулёва