Калужский министр образования и науки сдаст ЕГЭ по русскому языку

Наш регион примет участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В Калуге она пройдёт в субботу, 11 февраля, на базе средней школы № 13.

- Мы задумали эту акцию, чтобы показать взрослым, что такое ЕГЭ, чтобы они сами могли пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться своим опытом с детьми, - прокомментировал в интервью федеральным СМИ глава Рособрнадзора Сергей КРАВЦОВ. – Разъяснить все нюансы Единого госэкзамена родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей.

В Калуге в акции примут участие 18 мам и пап. В основном, это родители выпускников, которые учатся в школах областного центра. Им предложат написать экзаменационную работу по русскому языку, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на настоящем ЕГЭ по этому предмету. Правда, в отличие от «детского», родительский экзамен пройдёт в сокращённом варианте. Ожидается, что в мероприятии примет участие и министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ. В списке распределённых по аудиториям он есть.

- Акция пройдёт с соблюдением всех процедур, которые сопровождают настоящий ЕГЭ: проверка документов, проход через металлоискатели, - рассказали нам в школе № 13. – Затем участников соберут на линейку, где их распределят по аудиториям, а также ещё раз напомнят о порядке проведения экзамена, о недопустимости иметь при себе средства сотовой связи, фото- и видеоаппаратуру, иные письменные заметки. Конверты с заданиями вскроют ровно в 10:00. На написание работы будет отведено 40 минут.

7 февраля родительский ЕГЭ прошёл в 50 регионах страны. В нём участвовали более 3 тысяч человек. До конца февраля мероприятия в рамках этой акции состоятся во всех регионах России. В дальнейшем она может стать традиционной. Предполагается, что родительский ЕГЭ будет проводиться каждый второй вторник февраля.