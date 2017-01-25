Первоклассный марафон: школьниками готовятся стать почти 4000 калужан

В четверг, 26 января, в Калуге начнётся запись детей в первые классы школ. Она пройдёт в два этапа. С 26-го числа заявления будут принимать в школы №№ 1–23, с 27-го – в школы №№ 24–51.
Как поясняют в Управлении образования Калуги, это сделано для того, чтобы избежать ситуации, которая имела место в 2016 году. Тогда портал, на котором идёт приём электронных заявлений, из-за перегрузки дал сбой.
До 30 июня записать ребёнка можно только в ту школу, которая закреплена за той территорией, на которой зарегистрирован будущий первоклассник. Исключением являются лицей № 9 и гимназия № 24. В эти образовательные учреждения дети принимаются независимо от места регистрации.
С 1 июля по 5 сентября школы будут вести приём заявлений на свободные места для детей, не зарегистрированных на территории, за которой закреплено образовательное учреждение.
Подать заявление в первый класс родители могут либо в письменном виде в канцелярии школы, либо в электронном на Едином образовательном портале Калужской области: entry.admoblkaluga.ru
Предварительно нужно пройти регистрацию на сайте.
В случае подачи заявления в электронном виде родители должны в течение трёх дней после этого предоставить в приёмную директора оригиналы документов для зачисления. В частности, заявителю нужно предъявить:
В этом году, в отличие от прошлого, подать заявление можно только в одну школу.
Ожидается, что в нынешнем году в Калуге в первые классы поступят не менее четырёх тысяч детей. Уже намечаются школы-рекордсмены. Больше всего первоклассников планирует набрать СШ № 46 (микрорайон «Кубяка») – 240 детей. По 200 первоклашек ожидают школы №№ 12 и 50, а также новый корпус школы № 45, расположенный на Правом берегу, на улице Братьев Луканиных.
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