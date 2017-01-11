Запись в первые классы калужских школ начнётся 26 января

В конце января в Калуге начнётся запись детей в первые классы школ. До 30 июня заявления будут принимать от родителей, проживающих на территории, за которой закреплена конкретная школа. После этого на оставшиеся места могут прийти все желающие.
Как рассказали нам в городской управе, с 26 января подать заявления можно в школы №№ 1–23, с 27 января – в школы №№ 24–51.
Количество мест в первых классах общеобразовательных учреждений Калуги на 2017–2018 учебный год:
|
Учебное заведение
|
Количество мест в 1 классах
|
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева»
|
50
|
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина»
|
80
|
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
|
75
|
«Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 11»
|
50
|
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
|
200
|
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 14»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 15»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 17»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
|
100
|
«Гимназия № 19»
|
75
|
«Основная общеобразовательная школа № 20»
|
25
|
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 23»
|
100
|
«Гимназия № 24»
|
50
|
«Средняя общеобразовательная школа № 25»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
|
100
|
«Основная общеобразовательная школа № 27»
|
25
|
«Средняя общеобразовательная школа № 28»
|
50
|
«Средняя общеобразовательная школа № 29»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 30»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
|
50
|
«Средняя общеобразовательная школа № 33»
|
25
|
«Основная общеобразовательная школа № 35»
|
50
|
«Лицей № 36»
|
75
|
«Средняя общеобразовательная школа № 37»
|
50
|
«Средняя общеобразовательная школа № 38»
|
25
|
«Основная общеобразовательная школа № 39»
|
25
|
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
|
25
|
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
|
25
|
«Средняя общеобразовательная школа № 44»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 45»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 45» (Кошелев)
|
200
|
«Средняя общеобразовательная школа № 46»
|
240
|
«Средняя общеобразовательная школа № 47»
|
50
|
«Лицей № 48»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 49»
|
100
|
«Средняя общеобразовательная школа № 50»
|
200
|
«Средняя общеобразовательная школа № 51»
|
100
|
МБОУ № 17 «Начальная школа-детский сад»
|
25
|
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