Запись в первые классы калужских школ начнётся 26 января

В конце января в Калуге начнётся запись детей в первые классы школ. До 30 июня заявления будут принимать от родителей, проживающих на территории, за которой закреплена конкретная школа. После этого на оставшиеся места могут прийти все желающие.

Как рассказали нам в городской управе, с 26 января подать заявления можно в школы №№ 1–23, с 27 января – в школы №№ 24–51.

Количество мест в первых классах общеобразовательных учреждений Калуги на 2017–2018 учебный год: