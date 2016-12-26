В Калуге на карантин закрыли две школы

В Калуге на карантин по ОРВИ закрыты две школы - №47 и №8. Частично занятия приостановлены ещё в шести учебных заведениях. Об этом в понедельник, 26 декабря, kp40.ru рассказала начальник отдела общего и дополнительного образования Елена ЗИНОВЬЕВА.

Напомним, что класс закрывают на карантин, если в нём 20% и более учеников заболели гриппом или ОРВИ, всю школу – при 30% и более.

Как мы писали, за последнюю неделю число забелевших ОРВИ и гриппом резко выросло. В городе зарегистрировано 3889 случаев ОРВИ и 22 случая гриппа.