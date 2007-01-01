Президент России отметил заслуги калужских учителей высокой наградой
В Калужской области два педагога получили государственное признание за свой труд.
Согласно указу Президента России Владимира Путина, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Ирине Головашкиной, преподавателю английского языка из калужской гимназии №24, и Татьяне Жаровой, учителю физики Тарусской средней школы №1.
Это почетное звание вручается наиболее опытным и талантливым педагогам страны, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования.
Критериями для награждения являются высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения.