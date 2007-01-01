Кто победил в «Губернаторском дневнике-2024» в номинации 10-11 классы
В пятницу, 31 мая, состоялась церемония награждения победителей конкурса с участием губернатора Владислава Шапши.
Церемония награждения состоялась в Инновационном культурном центре. Напомним, согласно условиям конкурса, в течение четвертой четверти школьники должны были как можно лучше учиться и получать максимально возможное количество пятерок. 30 человек, которые получили пятерок больше других, стали победителями, получили ценные подарки от партнеров проекта и встретились с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
Мы продолжаем публиковать имена победителей. Кто победил в номинации 2-4 классы вы можете посмотреть по ссылке.
Список победителей в номинации 5-9 классы мы публиковали здесь.
Подарки и дипломы с напутственным словом для победителей в номинации 10-11 классы вручал директор Калужского филиала БКС Мир инвестиций Александр Волков:
- Участники и гости мероприятия, мы, компания БКС Мир инвестиций, поистине восхищаемся вашими заслугами и достижениями в учебе. На самом деле поздравляем вас с текущим мероприятием. Благодарим за то, что Калужская область дает возможность быть партнером и инвестировать в наше будущее. Желаем вам и далее ярких и отличных побед. Спасибо.
Победители в номинации 10-11 классы
- Медведева Елизавета, ученица 10 класса АНОО «Обнинский колледж»
- Дандин Аркадий, ученик 10 класса школы №46 Калуги
- Чекмарев Роман, ученик 10а класса школы №46 Калуги
- Деева Елизавета, ученица 10 класса колы №4 Калуги
- Пугачева Дарья, ученица 10б класса школы №25 Калуги
- Чучалина Виктория ученица 10б класса школы №5 Калуги
- Яковлева Анастасия, ученица 10а класса школы №12 Калуги
Еще три победителя получат свои дипломы и подарки в редакции медиахолдинга «Комсомольская правда» немного позже. Дело в том, что Дёмкина Варвара, Апокина Екатерина из школы №4 и Рухов Кирилл, выпускник школы №2, в этом году закончили 11-й класс и сегодня сдают ЕГЭ по математике. Поэтому не смогли прийти на церемонию.
Все присутствующие и лично губернатор Калужской области Владислав Шапша пожелали им удачи и сдать экзамен на 100 баллов, а мы обязательно поздравим ребят немного позже.
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Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....