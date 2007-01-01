Кто победил в «Губернаторском дневнике-2024» в номинации 5-9 классы

Публикуем списки школьников.

В пятницу, 31 мая, состоялась церемония награждения победителей конкурса с участием губернатора Владислава Шапши.

Церемония награждения состоялась в Инновационном культурном центре. Напомним, согласно условиям конкурса, в течение четвертой четверти школьники должны были как можно лучше учиться и получать максимально возможное количество пятерок.

30 человек, которые получили пятерок больше других, стали победителями, получили ценные подарки от партнеров проекта и встретились с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Мы продолжаем публиковать имена победителей. Кто победил в номинации 2-4 классы вы можете посмотреть по ссылке.

Кстати, в этом году в конкурсе приняли участие более 280 школьников со всей Калужской области.

Из них 10 человек стали победителями в номинации 5-9 классы.

Павел Коренюгин.

Награды и подарки им вручал генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин:

- Уважаемые ребята, безусловно, родители, сегодня такой хороший, знаменательный день, как правильно сказал губернатор, завтра первый день лета. И вот в преддверии этого первого дня лета вы 9 месяцев упорно трудились, трудились, а здесь вас так хорошо чествуют. Я уверен, что все три месяца вы проведете отдохнувшими и вернетесь снова в свои учебные классы. Кто-то уже вернется в университеты. Я сам папа в троих детей, у меня в университете двое, одна закончила сейчас шестой класс. Я представляю, какая это эмоциональная нагрузка для ваших родителей, для ваших мам, пап, бабушек, дедушек. Поверьте мне, они все 9 месяцев учатся вместе с вами. А, может быть, некоторые учатся даже и больше сейчас, чем детишки. Поэтому я хочу вас, родители, поздравить. Это и ваш праздник тоже. Я уверен, что у большой нашей страны огромное будущее. И это огромное будущее закладывается в таких именно семьях, как вы, потому что вы настраиваете ваших детей учиться, вы настраиваете их каждый день совершать свои маленькие подвиги сегодня. Сдавая зачет, контрольную, подготавливая реферат, а где-то им не хочется, а где-то они ленятся, а наверняка вы еще имеете массу-массу кружков, музыкальные школы и так далее и тому подобное. Поэтому весь этот труд, я уверен, поможет нам всем вместе вырастить достойных граждан нашей страны, которые будут свершать и двигать вперед нашу замечательную Родину. Спасибо еще раз.

Победители в номинации 5-9 классы

Вавилов Дмитрий, ученик 8а класса Думиничской школы №1 Азарова София ученица 6в класса Детчинской школы Игнатова Александра ученица 6а класса АНОО «Обнинский колледж» Кириченко Стефания, ученица 5б класса гимназии №24 Калуги Вагапова Раяна, ученица 5б класса школы №31 Калуги Троцюк Александра, ученица 5б класса, Тарусской школы №2 Ковяров Иван, ученик 6в класса Детчинской школы Кацапова Анна, ученица 5а класса Батищевской школы Мосальского района Енина Елизавета, ученица 5б класса гимназии №24 Калуги Терехин Александр, ученик 6в класса Детчинской школы

Вавилов Дмитрий

Азарова София

Игнатова Александра

Кириченко Стефания

Вагапова Раяна

Троцюк Александра

Ковяров Иван

Кацапова Анна

Енина Елизавета

Терехин Александр

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