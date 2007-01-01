Кто победил в «Губернаторском дневнике-2024» в номинации 2-4 классы

Публикуем списки школьников.

В пятницу, 31 мая, состоялась церемония награждения победителей конкурса с участием губернатора Владислава Шапши.

Она прошла в Инновационном культурном центре.

Напомним, согласно условиям конкурса, в течение четвертой четверти школьники должны были как можно лучше учиться и получать максимально возможное количество пятерок.

30 человек, которые получили пятерок больше других, стали победителями, получили ценные подарки от партнеров проекта и встретились с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Владислав Шапша.

Глава региона обратился к школьникам и их родителям с приветственным словом.

- Вы целый год учились, учились на отлично. Это большой труд, - подчеркнул Владислав Шапша. - Это результат ваших заслуг, упорного труда, учебы. Вы подтвердили не только своими пятерками в дневниках, но и хорошими результатами на олимпиадах, в различных творческих соревнованиях, состязаниях, конкурсах. И, наверное, все-таки отказывали себе от каких-то маленьких приятных моментах для того, чтобы достичь этих результатов. Но вы должны знать, что учитесь вы не для того, чтобы порадовать учителей или родителей, и тем более не для того, чтобы порадовать губернатора, а для того, чтобы ваши знания, ваш потенциал, ваши возможности росли, и в этом непростом мире вы крепко стояли на ногах и уверенно шли вперед. Конечно, вы, многие из вас, в самом начале пути, да все практически, в самом начале большого жизненного пути. От того, какие задачи вы себе будете ставить, как вы будете к ним идти, будете бояться ошибок, лениться или наоборот, идти вперед, несмотря ни на что. От этого многое зависит в вашей жизни. Я вам желаю успехов. Вы такие молодые, красивые, целеустремленные, уже успешные. Но впереди много вызовов, чтобы все препятствия, все сложности, которые встретятся вам на пути, были вам по плечу. Удачи и поздравляем лучших!

Мы начинаем публиковать имена победителей. Первыми – в номинации 2-4 классы.

Стоит отметить, что конкуренция в этом году была не менее плотной, чем в прошлом. В десятке нет ни одного ребенка, который набрал бы менее ста пятерок.

Награды победителям вручал министр образования Калужской области Александр Аникеев.

Победители в номинации 2-4 классы

Петухов Павел ученик 4а класса Детчинской школы Макеев Дмитрий ученик 3 класса Паликской школы №2 Годнева Арина ученица 3 класса школы №3 Козельска Степичев Тимофей ученик 4а класса школы №2 Тарусы Гасан Глеб ученик 2б класса школы № 12 Калуги Соколова Варвара ученица 3в класса школы №3 Козельска Никонов Матвей ученик 2б класса школы №1 города Жукова Неверов Константин ученик 3а класса школы №2 Тарусы Нагих Милана ученица 3б класса Сосенской школы №2

Десятой победительницей стала четвероклассница Соловьева Арина, но награду за нее получали родители, так как Арина уже отдыхает в лагере и не смогла приехать.

Петухов Павел.

Макеев Дмитрий.

Годнева Арина.

Степичев Тимофей

Гасан Глеб

Соколова Варвара.

Никонов Матвей

Неверов Константин

Нагих Милана.

За Арину Соловьеву приз получила мама.

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