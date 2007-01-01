Калужская область договорилась о сотрудничестве с Московским педагогическим государственным университетом
Соглашение подписали министр образования и науки Александр Аникеев и ректор университета Алексей Лубков.
- 21 мая встречались со студентами МГПУ, которые поступили в этот вуз из школ Калужской области. Сейчас будем вместе с коллегами заниматься подготовкой педагогических кадров: определим базовые школы, разработаем структуру педагогических практик, - рассказал 27 мая Аникеев.
Он отметил, что у региона появился новый кадровый ресурс – выпускники и студенты МПГУ.
- Для юных педагогов в регионе созданы все возможности вхождения в педагогическую профессию: материальные меры поддержки, методическое сопровождение, новые здания школ, которые будут построены в ближайшие годы или уже готовятся к открытию (Комфортная, Байконурская, Лопатино, Тайфун, Мстихино, Людиново), - напомнил министр.
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