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В Калуге учеников вынуждают переводиться из школы в школу

Школьный автобус не станет возить детей в школу № 51 после открытия учебного заведения № 29 на Байконуре в Калуге.
09:23 сегодня
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Ситуацию обнародовали в минувшую пятницу, 24 мая, после того, как родители школьников возмутились этим решением.

- Вчера на общешкольном собрании директор школы № 51 сообщил родителям, дети которых учатся в данной школе и пользуются подвозом школьного автобуса о том, что теперь наши дети относятся к школе 29, что построили на мкр. Байконур и теперь подвоз будет только до этой школы, написала на странице губернатора в соцсетях калужанка Марина Милюкова -  Подвоз в шк.51 осуществлять будут только для 9-11 классов.

- А в чем проблема дать детям доучиться? – поддержал ее калужанин Эдуард Вент. - Почему автобус не может возить в 51 школу, если он все равно занимается подвозом детей? Классы уже укомплектованы, зачем все это ломать?

В результате, родителям приходится забирать документы своих детей из одной школы и отдавать их в другую.

В министерстве образования Калужской области согласились с тем, что появление нового здания школы, неизбежно ведет к перезакреплению микрорайонов.

- Автобус может возить учеников только в те школы, которые закреплены за местом проживания, - пояснили в региональном минобре. - Мы понимаем сложности, с которыми могут столкнуться родители и обязательно учтем эти проблемы. В течение лета обсудим с управлением образования Калуги формат подвоза в 51 школу, принимая во внимание все предложения от родителей.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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