В Калуге учеников вынуждают переводиться из школы в школу

Школьный автобус не станет возить детей в школу № 51 после открытия учебного заведения № 29 на Байконуре в Калуге.

Ситуацию обнародовали в минувшую пятницу, 24 мая, после того, как родители школьников возмутились этим решением.

- Вчера на общешкольном собрании директор школы № 51 сообщил родителям, дети которых учатся в данной школе и пользуются подвозом школьного автобуса о том, что теперь наши дети относятся к школе 29, что построили на мкр. Байконур и теперь подвоз будет только до этой школы, написала на странице губернатора в соцсетях калужанка Марина Милюкова - Подвоз в шк.51 осуществлять будут только для 9-11 классов.

- А в чем проблема дать детям доучиться? – поддержал ее калужанин Эдуард Вент. - Почему автобус не может возить в 51 школу, если он все равно занимается подвозом детей? Классы уже укомплектованы, зачем все это ломать?

В результате, родителям приходится забирать документы своих детей из одной школы и отдавать их в другую.

В министерстве образования Калужской области согласились с тем, что появление нового здания школы, неизбежно ведет к перезакреплению микрорайонов.

- Автобус может возить учеников только в те школы, которые закреплены за местом проживания, - пояснили в региональном минобре. - Мы понимаем сложности, с которыми могут столкнуться родители и обязательно учтем эти проблемы. В течение лета обсудим с управлением образования Калуги формат подвоза в 51 школу, принимая во внимание все предложения от родителей.