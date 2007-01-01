В школах Калужской области прошли линейки

Школьников отпустили на долгожданные летние каникулы.

В пятницу, 24 мая, в школах Калуги и области завершился учебный год, у ребят уже прошли торжественные мероприятия.

Линейка у начальных классов прошла и в школе № 13 города Калуги.

Первоклашек отпустили на их первые летние каникулы, а четвероклассники прощались с первым учителем.

Делитесь впечатлениями, как прошли торжественные мероприятия в ваших школах.

Ранее мы рассказывали, что в Калужской области окончили школу 4170 одиннадцатиклассников.