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В школах Калужской области прошли линейки

Школьников отпустили на долгожданные летние каникулы.
15:00 сегодня
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Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 24 мая, в школах Калуги и области завершился учебный год, у ребят уже прошли торжественные мероприятия.

Линейка у начальных классов прошла и в школе № 13 города Калуги.

Первоклашек отпустили на их первые летние каникулы, а четвероклассники прощались с первым учителем.

Делитесь впечатлениями, как прошли торжественные мероприятия в ваших школах.

Ранее мы рассказывали, что в Калужской области окончили школу 4170 одиннадцатиклассников.

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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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