В школах Калужской области прошли линейки
Школьников отпустили на долгожданные летние каникулы.
В пятницу, 24 мая, в школах Калуги и области завершился учебный год, у ребят уже прошли торжественные мероприятия.
Линейка у начальных классов прошла и в школе № 13 города Калуги.
Первоклашек отпустили на их первые летние каникулы, а четвероклассники прощались с первым учителем.
Делитесь впечатлениями, как прошли торжественные мероприятия в ваших школах.
Ранее мы рассказывали, что в Калужской области окончили школу 4170 одиннадцатиклассников.
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