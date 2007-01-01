Подведены итоги конкурса проектов среди калужских школ
Заявки поступили от 51 школы.
Проекты формировались по следующим темам: Юнармейская комната, Умная теплица, Наш уютный школьный двор, ЭКОКЛАСС: площадка проектной и исследовательской деятельности школьников, Современный музей, Спортивный зал - ступенька к здоровью, ПРО СТОловую.
В итоге были определены четыре победителя:
- Школа № 14 Калуги,
- Школа им. Е.Р. Дашковой города Кременки Жуковского района,
- Стрельненская школа Сухиничского района,
- Школа села Попелево Козельского района.
- Школам будут направлены необходимые ресурсы для реализации проектов, - заявили в министерстве.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...