Подведены итоги конкурса проектов среди калужских школ

Он проводился по специальной номинации «Лучший проект по совершенствованию школьного пространства и благоустройству школьной территории, рассказали 23 мая в региональном министерстве образования.

Заявки поступили от 51 школы.

Проекты формировались по следующим темам: Юнармейская комната, Умная теплица, Наш уютный школьный двор, ЭКОКЛАСС: площадка проектной и исследовательской деятельности школьников, Современный музей, Спортивный зал - ступенька к здоровью, ПРО СТОловую.

В итоге были определены четыре победителя:

Школа № 14 Калуги,

Школа им. Е.Р. Дашковой города Кременки Жуковского района,

Стрельненская школа Сухиничского района,

Школа села Попелево Козельского района.

- Школам будут направлены необходимые ресурсы для реализации проектов, - заявили в министерстве.