«Губернаторский дневник»: начался прием заявок

До 23 мая любой школьник нашего региона может прислать отчет со своими оценками, чтобы принять участие в образовательном проекте.

Напомним, для этого нужно обратиться к администрации своей школы, чтобы они в электронном дневнике «Моя школа» составили отчет об успеваемости за период с 1 апреля по 20 мая по всем предметам с оценками. Этот отчет необходимо с 20 по 23 мая прислать, либо принести в редакцию.

С 24 по 28 мая мы обработаем все заявки и определим по 10 победителей в трех номинациях:

2-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

По 10 человек в каждой номинации, в отчетах которых будет наибольшее число пятерок, станут победителями, получат призы и лично встретятся с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой!

Если окажется, что в какой-либо номинации у участников «Губернаторского дневника» окажется равное количество пятерок, то решающим станет средняя оценка по всем предметам за четверть. В случае, если равным будет и этот параметр, число победителей в данной номинации будет увеличено.

Свои отчеты, заверенные печатью школы, вы можете присылать любым из способов с 20 по 23 мая включительно (до 17.00):

· Сканом по электронной почте dnevnik@kp.kaluga.ru

· Почтой по адресу 248000 Калуга, ул. Комарова, 36, в редакцию «Калужского перекрестка»

· Лично в редакцию в указанные сроки по будням с 9:00 до 17:00 по указанному адресу.

Внимание!!! Не забывайте указывать свои контактные телефоны для связи!