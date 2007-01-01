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«Губернаторский дневник»: начался прием заявок

До 23 мая любой школьник нашего региона может прислать отчет со своими оценками, чтобы принять участие в образовательном проекте.
10:31 сегодня
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Напомним, для этого нужно обратиться к администрации своей школы, чтобы они в электронном дневнике «Моя школа» составили отчет об успеваемости за период с 1 апреля по 20 мая по всем предметам с оценками. Этот отчет необходимо с 20 по 23 мая прислать, либо принести в редакцию.

С 24 по 28 мая мы обработаем все заявки и определим по 10 победителей в трех номинациях:

  • 2-4 класс
  • 5-9 класс
  • 10-11 класс

По 10 человек в каждой номинации, в отчетах которых будет наибольшее число пятерок, станут победителями, получат призы и лично встретятся с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой!

Если окажется, что в какой-либо номинации у участников «Губернаторского дневника» окажется равное количество пятерок, то решающим станет средняя оценка по всем предметам за четверть. В случае, если равным будет и этот параметр, число победителей в данной номинации будет увеличено.

Свои отчеты, заверенные печатью школы, вы можете присылать любым из способов с 20 по 23 мая включительно (до 17.00):

·         Сканом по электронной почте dnevnik@kp.kaluga.ru

·         Почтой по адресу 248000 Калуга, ул. Комарова, 36, в редакцию «Калужского перекрестка»

·         Лично в редакцию в указанные сроки по будням с 9:00 до 17:00 по указанному адресу.

Внимание!!! Не забывайте указывать свои контактные телефоны для связи!

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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