Открылся прием заявок на третий сезон телешоу «Классная тема!»
Программа выходит на «России 1» при поддержке Минпросвещения и VK.
В пятницу, 17 мая, принять участие в проекте призвал калужских учителей министр образования и науки Александр Аникеев.
Свои силы могут попробовать учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы.
Главным призом будет авторское образовательное шоу на ТВ.
Пройти все этапы необходимо до 17 июня.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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