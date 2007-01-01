Трое калужан стали призёрами Всероссийской олимпиады школьников
Михаил Беломестнов из 11 класса школы №44 стал призёром олимпиады по русскому языку.
По английскому языку призером стал Александр Куликов, одиннадцатиклассник школы №15.
А на олимпиаде по китайскому языку успеха добилась Чжанниси Линь – ученица 9 класса школы №10, сообщили в городской управе.
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