+7...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калуге осенью откроют новую общеобразовательную школу
Образование

В Калуге осенью откроют новую общеобразовательную школу

Строительство здания учебного заведения в микрорайоне Байконур подходит к концу.
10:39 сегодня
1 667
Читайте KP40.RU:

Новое здание школы на улице Байконурской готово на 90%, - написал в субботу, 11 мая в своем телеграм-канале министр образования Калужской области Александр Аникеев.

Изначально, по плану, подрядчик доложен был сдать объект в декабре прошлого, 2023 года. Строительство обошлось в 2,8 млрд. рублей.

О выполнении поставленной губернатором летом прошлого года задачи привести в порядок подъездные пути к школе, министр образования региона не сообщил.

В школе сможет учиться до 1125 учеников, она будет иметь инженерно-технологический профиль и откроется 1 сентября 2024 года.

- Сейчас обсуждается открытие космического класса, - добавил Александр Аникеев.

eyJpdiI6IkJRTGtmOHh2UUpZSEE4TTBqM1RZenc9PSIsInZhbHVlIjoiRlZlSG9XS2Q1b0llL2t2bFQ0Vi9lNnZ4ZWNkbDVCdlRIV2FCTjRJU1lYTFhEUTI3ZlU2Tm41RmFwbVM4a2RnVkw3NGlqN2NIelp6ckgvVzJUZG4rbC81QmxyRm8vMVMwUUFIU2tyaVJMVWZqcE9KcERKOC9XMkNPa0NmcURRYm9Qcmk4VzhyWmhyZmRZZGNTYjBNNmhKL2J4YzZQdWtjY1JVVFQ1NVFjUVQ4cjhFaXYzUTgyZzAreGsvR1V4YnpOMmNRTDZHRldqRlJQZnhaci9EVnhwUUV0dW1OZUp3cFN1MGZvSnVmRUhJeTZlUHRUU0hxMUkvRkc5OTZObzNLaCtrdlJIOS9McWREM1VCYWlSUVBaQTg4QU9ldk5SMnJJT2Qra21vS3VoZmdiREhUdktyclZzL21rNmJSNHpUWFF3OTVPbkRsdEkyYllNWkFKNDVkR1N4cHJZWDFNblI2L1o4dm5jWnZZdUttRXowaW93Tmt3N0VwSmQ5YjZPVDJ0dU1aWUFwb0JzZ2FrdzFMN2JJRm9yWVFubGhpMStuOXpUclQzYThuVHZjM2MxS21EOTFkMDB4cVd0MG9Ub04wKy9SNUZuSVpTaTcxVUZ0UTI0M29tQStBbTdSd2JUMW5tdlBRdWtoRlE4dW5tdVRxbWVQRzJIQUFyNS9UTmVmcG4zR3JJK0VOMGhWTU1ka1dRQ05oeUp6K0J3V1hLNWVjTmlhcE1uTUl0MGlpL0ZsWW0yaTBvOEJicU8wU3pJRUxEZFFscHFzVWw5QThXcjNlbzliOWdITVErTm4rb1M4b0V5ckEyaEVuQmJVSEs4dGYvYXBHSGQ4UHh5d0RuWjhrM29xbXFwVjZFRnp0bWdIL3lGZk5qcWx0ZXJSUDJoMzFGanNISGFaRWtWMk96cER0enFmdzhjTWhJN01yUUtXMkFZMXNLeXB6cXl3WVBpMlFRYS9XL3RISVY2RU1icGxpNHZnSW8xZDlkZGNIRmxnQVZKNmRZc1N5OHZKT3haTGMxIiwibWFjIjoiZTZkMGRlN2UxODAzNGQ4MWNmYzk0MzQ5ZDQxYTQ5NTI0MzExMTRkNTViMTNmMWY0ZjZiMmU1NjllZmE5YjMzZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlhJc3Z2eUo3RUpmN1RaUWIxQWF5WGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0p3dktsWTBITG1qZ2M1cjJZOS84cXQ2em5PYW10TUZkRUc4dGxnWm9ZUHF5cVFpeGZ2VXMxTUpZNU1QUG81YzVnUXBteU84cEdCa2hFdTNpZEZpMnhSWm5OejQwM3NOMkk5NzZLS1BRZGFoY08vMUVmOG5tOWJva1FLTS9xT3FXNi9LUC82MDhlRUJGY2JxYVdmSWRZQ0FDQ3owZ0NlN0dzZ3NORWVXc2dCNkdpR01nS0Rmay9sM3FrdWJOYW82eElVTmw1enhqeGovdXJHVmg1YU5SR1IwMFB4NTdRVjRoQ0VJUnM2WjdHc0VJdUxiZms1Yk5nd3Z6NEk3S2tLaGE0WGdZZUMrZkp0Z05OUlFNZnoyUEhFQXZrU3ZlVUlwT2JrN01RSk82K2JEUmVvSGxVOU80TllCcmwybzhXb3BibE95eFBpb1dMNGpTdjdKczBQMWpQaVFnUXp2L1hwbjdVeUwrc1oxL3p5NUpoOXRHUVBEOUc0b3FqL2pWSXAvd1pkTVR2ZjdBSUZUY3drMERpNDVrdnl2VDUxVDdtdy9OMEcwMEd0cFBKWjJWWVgwUGwyN29rUmUwT2I2RmlPcmo3cnF5L25MbUhMdW1OQWI2UFY5Sjh6VklJWWQ3K2RVRHFib21KaHp1QXRORWNJeFNJWjYwbEdZdTlwY3VGZUZlNU1LRFhLcjBKY1BJZytHd2hRQ05laithdVdyYjJUeXlOeU50TW5SNVEzOG1jU2R3eVJSakVEcG1ZQkt6Zlo5MmV0VUpKclRoYXYzK2tOVUNlR2o1WDFsb0FQaUMvZXlMUFpEMURKZjRPZ0ZvcFdhOEN6VEtuWHlXdVZ1eDhuM0YvQWRHb3UyZnZadE1Dalh6MElmZGxBeG1ueUxoWC9MNU9sNHh2NFFHM2xTenFNUVp0YkZYZkVPQkQzTHlhcnFlWTBCK25WcUFKYU9yU0wxOEhHd0pnPT0iLCJtYWMiOiIzYzhjMzVlNWM0YzAzN2UwNTU3M2UyMTJkYzg5MzkzMzg5YTRkYTc0YmM1YTc5MGYyMzY5MTZjMzFjMjkwYjI0IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
6 оценили
50%
17%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии — авторизуйтесь
eyJpdiI6IkR2aFVsRVdhSlN5VHE4YXFLVVdQUnc9PSIsInZhbHVlIjoiZmFrejhkbGRQNU1qLy9RRUpqbkR0Z25jUXFRdWVHeXpHZzdIRS9iYkJQT1phK1JFeFd0VUpIUE1LL2ZQVnRhV1RrVnRtbXZVZmJ0VXREenpudkFxMVIyTkhLajQxSXZWSENxUzZJVzRGRWlxNUJhN1A1ZWNudWwvZ0pNcTcvZ0VVWXkvTThWa3lWOUZVZjMraUpjVkxhVWV3SVpmMitHbll0c0xIbmhWU2pjYk9FM05yTGl2WGdqRzU5Rk1QaUlzb1k2akVyeUVKNHU3TzNUbmZVZjRzUmVteXpFVEV2cDdScW1TS0I0eDA1V3k2RVFQSnNpa0hUY3FyRVQwOElxRzBTZk9WNC9SVW5xeGpoRWRmVGkxREw0ZnRidlhzM2JtWTFlYnBvRXJRU0s1Um5FOHBrNEZoN1VHYkpQRHVmMlJpelpzMVgwc254TWV4bWNrV2ROSCtUVHBEMmQ4LzkzaTR2anB1ZVZ4Y1ZRcmZCeExoUmVJMmU0cUlLVDJTWVA5Tkp2NHBQTG9yaFpxRkJYcDJKWVcrakZNVjVFNCtBZWF3ZGRwTVI2T3ZqK2JUV1NucWVqUVN3L1FNNWQwZFR6Y3YySFY4Q0MrMEVGZUJDRk52blIwMHYwc2Y4SFBzTGdsU2wzZVVpMHpEOVE9IiwibWFjIjoiNWZjM2JkYTQ0ZTk3NTIwOTkyODFiYjFjNzVkMzc2ZmQzOWUzZjIxYmYwMTFmMWE4NTMxMDM0ZTg5ZGRlMGYzOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Iit3S3FhNDRHSzFhRHlNMGtHQzNhd0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ1BCeVdqWmszdEptRXdGTXZpYmhCSzlKbUNQQUpPN2dVMEhndEVzanhNSGhTZXZJUmd4emZQbWlvYmlVT0JiN1ZWSVlaTkk3UzdRN2FjemdYYXFCaWc2M0R5THNMZmNaaEIvd0FCMDNWYmVNT0RIVk5yUlRPak1FczJtd3VhVlBQNHJQVml4MHRjN3FnYS9PTFVVZU9TRlBNV04zYzNOTzdsV1RNSjVsbXJwKzBxRnR3ZWJvZm56UVR0SExCUnFKS3hOQVNXMmpwd1l0Z1ErVmQzSFFPRUQwS1NHY1hOMWg2MktaSnhrdFRTY3hHVW55NHVKdHBMZS9GSzU4bisxV1NQSkkzaUcrb1Q4M2s5dHN5RjNyLzBiTm05N2l5cTF2RjhyK3Q3THZDTEZObnVZd2N3N1luY1NQZFpWbW9RZU9mbEt4c2VZb3MvYmI1M1BCZUtXbGZwU2xKTVEvSEhTSE1qM0hrc3c0RlhkeSt3MXJJOXF2bHNmZHlsNjJNOTh6MndqN1ZXTEhBMkRCZ2ZxOEgrZ1JFSzZPVFozemxoUFlLeHZYYXZBWVlORVJHOHJTMy9BZ1R4aFBkUzJaQmZjQnY4UTNLaEtMVUoyQWxEKzZ6WW11Z1F1RUJjbkFxUHlMclliaDR2QkhZaG89IiwibWFjIjoiNDUyNmQ0MmE0ZTBmN2JiMTc3YzMxOTdjYTA1ZWI5OGM4YjYzN2YxNzBhY2UyZThjMDVmYTUyNmVlNGI0YjU0MSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 5638
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 3406
Калуга
Дороги
07:12 27.03
13 4414
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 5326
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 2797
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 3115
Калуга
В детский сад через помойку
14:28 14.03
4 7090
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 1516
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 4969
Новости компаний
eyJpdiI6ImJyWDArOEhjMkhSRnpiRjVhc0E5Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiSlFXUGpZYmNPNVFHKzhLY2JYWW9KMzNReG1tMFJsUDRnb3Q0QzFvN05vMm0rYnd3TGRJV0NwUFJicGk0aUdac1BOU2gyYStDdk45bjRtc3JOanNtbmtaaFJkTUc4UVRocXc1amhGdXBPRUVmUVFlODJ3Q1RFRXNreXpLV3NvdlhBOC9RWjZwNVQ5TDUvRkJpcWU1cjdIS3hmZ0RkWFJYYzA2U0lxcUU1eFJ5MlhrcExKY3IxdkVKTXd2dzhORjNWS3g3ejRBK3hOZmdZcE9uWnVyYWY2UUJFWnVpNlZvRjZ5aGJpd2oyRnYyQVRDQ1lXcUlsSld4aXFUQUUrNjQ2Vjg0YzZiSS9XRCtJTFZGcGVuRVl1VG5FUWs0MlVOaCt6dE16a0p1WTRQWXpLZjAwbmdzZHdqSk9acDkzTnMyZjQ1ZWtpUU8wV2dkQXl4S3R2enJ0RVFLeElBQjM4cnNGQ1I1NlZRV1Bxa0tnM3JxK2R5a0pyVnowSlkxNDRWa042bTJNUWxpTGlUQmZ3TDkwUjVSV2VSdjRPaG5hYVlZUnJGNy82R1k4NEJUaU9RM3JPYXFKTERaRkJ5LzlMYU5kbVE4cDdIS3h2c1I0VnkyZXlQd3BYc0ttSUN6azhYUCtYQUVwRzVQUkxSYmhYZzdHcmkrMy91cUpGeFppT1BXaDZ5dmNHNDNwc0V5b3NvVzBINEFaaCtiYnJ0aENLU0lhMFI4SGFwVVdYT3dqeExHbkxTVVo3aFFuWkYvSGRzY3FPTzg0MlRhRjNDOUJsYkx6MEs3Z1VJbEh6SEF5MGRZSkVLSW16dThVV0tQcU1lRkpCMkp3OVpyc2JsazYxN1l6RyIsIm1hYyI6IjRlNzA0M2RhNDIzMzJkNzNmMWEzNTU3ZWM0NmYyOTAxMDI0YTk5OTBiYjU0YzVmM2EzMjM5N2VhYWJmZDQ5ODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
А где сейчас человек, который сбил кучу людей на улице Кирова?
Ded Evgenich
08:57 15.04
28 10609
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 5208
Калуга
Наша страна борется с мировым злом, а тут такое!
Tomer Savoia
17:53 15.04
6 3124
Калуга
где горит?
Ded Evgenich
14:05 13.04
1 2824
eyJpdiI6InozczNYVXlYUDJ0Q0ZUT1NxY0FtVGc9PSIsInZhbHVlIjoiRzg2Z0VEY3NJbkFxSUREdmMrYUFRaDBsejh6bGQ1ekNoa01iSTZOcU5GaDlzck9WaGh4OFBNbkZ3b3NTRVdHNmVudnUvOWlESm5jMUwwaEx3SlFaRFFUQVMvTi9pU3hVQy9QaDZmQWNnZWd2MVlUcUUrdXN5cVk0WCthc281NURsZ2VKcEl1UHpxQlJiL2tXdGNFVXpzMkh4R2c1UVFVSjdGS2tCRktxRS91Wi9LRmlTWmp0ME83V2ZrRDU0eVNwY0lBQVg5bzUxdkFmUnFXQ3V4QWVPS3FwQU5Cc0RYWnU2NWFiK0hKOFJHVzNwWXVzWlFXV3hGaFhNSjFmQTJML2o3Q2wxY2VpVmxXRVNORGtxVS8wdXUzWHhXcFhDYXdSY25oVDRUNk5BS0tmV1lFRTdkVXJodXRpTXB3dU1Kc3dqTnNuV3J3MGp6TiswUGxUTEdmQ1Bsell5YzQ1ZTM0dG5Zd3ZXbHNaNEdtbG1Fa3lKbkw3U2lmT2tLakkyTmpsVEI4ZGoxOXZNMWlYTjFJRDRTWGxwa1paajRGOXR4Zk9rUEt5K0xlL29sNGhsVFFYZVNOOVFFcTdXOWM1ZjU2VzRJMnhxMk1JWWpndG5nb0FWak0xR1VYTFhQZitHY2lQODRjb3ZZSzMzZkE9IiwibWFjIjoiZGUxNTg2ZDMzMWU5YmU2Njg3YzRkZGFmMTI3Njk1ZTk3YjhhMDZjOWFmNjdlZGFiMjdiMjUxZWQyZDk5YTNkMSIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IkRGWXRnS3dEOUsrQk1jNGllSTRUblE9PSIsInZhbHVlIjoiNFY3ajhaUEsyT1NpaGpNaHNMVEFsRDU0RDc2Z3hUZXF2SE9jUnpJZFlhSTcyK1pjbThTUjgySTk2RGJ6bDcrZURmWWlpYVJDbGhrUnNpcXBVRGtRdjJMZ1JwODNneE1oTk8rYVc4RHV1TmRGMHFBblI1c1lkSjExSVE2NWFSL0hyc2dDY2JNM0JGaWtLejJrcE04UUc0NlVTYitzT0VKZEpNSHNqTEgzTUNsZ2J6QmhneTdUMUhSVGFLUXRZSlBBWWRSSEJsWkxQNU8yVERqMWttKzhkTTlSR2NSdmczS3BRZHJFY29ZNHlzVmpGOGhsQ1ZJV3BRdU12U2VEbXRrS1dtMTk1YjF3T2lEK1RnYnhlTHNIbGNNMHZRSnlQZmdwaUR5cGorLzlBem5DN2tyaXV6aFBua1FJclZ4RXlyZWlTT213WlVmRGdrdC85M2FDNWJGY3dwbDd4WTNkOFRTSXFWR1p0U3h1aG5TQTBXcFpRU0FveHlKNk5zbVZqSnB6TWhSU3ZrS0lPUWFIZkZjZ2ZvQndlSUh6UkNCS2R3TVM3Ky9YMEphWC8wSkZlcU9RNG1sa3NNSHZROWhiNkJiOGl1NElJcnExOU4za3hFQ0RGZEw0dlNyZktlOXkwV1cxNkhCZFNtVHNIWW89IiwibWFjIjoiODc4MGJjZjkzNzljMWMyNzlkY2NhOWZiN2I1M2VlOGUzZDdmZTczYWFhNzA0NjI2NDA2MjAwMzUxNTVjYTk2OCIsInRhZyI6IiJ9
Комментарий дня
Белый Орёл

😃🤑Да уж...приплыли

...
ТОП тегов
дтп авто погода криминал мчс гибдд происшествие статистика общество коронавирус
eyJpdiI6IlJhWmh2Qzd1TlBCM3l2TjNFS3NyT0E9PSIsInZhbHVlIjoiSzE0NENzTHBWRWJWQ0dmclUwMCtXVTZkU2NCNC82NlJVNVdlUy9yaFZ2S01IVTV4M2R6RVIxN25BYkpEZndXb2wydEF6ZVVFbmZBTGFCa01OeCtoTXNiQzRXd1I2TmNqMkpGa05DVTRvTnc2NFZrTStRV0hxeVNOUndUUTI4WkJXV2k4WnoyTGI1eEJVbkpJbDFuQjhiM3FGNWN0ZjAvTlUyZ0R6RGFwb2pOeU9NbnJZVFBvekk0S0Z1cFZPSFVqSFJrbXNOcytFMTdyaHZ3UjRlanJRazZXcTljU1E2cDFqNkllVU9aenFyMm9WalFKa3hvUWpMUTJiVElkZlk3RFVLTFh3N3B6NGxVZ2pzcFRzRE11Qm00czVkUGNtRDBJNXhXblZodDhwbmtOaGRtZFFJZm1VaXQzUG82NFhuTnJHZFNxTkltQkxDQWZESVZKcGxDaUpFSkpTNFZ3T3NTNk1zTDluSDlMZU1jVmN4SWh3ZStOa2RzRTlJZE1FNUpzc0dDMzBCbEFMYnlSR2tXN0xDT0t6b3pJb25tOW12V3ZIaHpuK2tabDVSQ1V1SFZMNTJtcTBWSUR6VDVublZIcSIsIm1hYyI6IjQzNzA3Y2NkNzI2OGI2ODFmNjhjNDNkNTM5OTc0MWE2YzVmZjMyNWU3OTA0ZTgwNTk0YTRlZjI1MDNiOWZmNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+