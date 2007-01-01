В Калуге осенью откроют новую общеобразовательную школу
Строительство здания учебного заведения в микрорайоне Байконур подходит к концу.
Новое здание школы на улице Байконурской готово на 90%, - написал в субботу, 11 мая в своем телеграм-канале министр образования Калужской области Александр Аникеев.
Изначально, по плану, подрядчик доложен был сдать объект в декабре прошлого, 2023 года. Строительство обошлось в 2,8 млрд. рублей.
О выполнении поставленной губернатором летом прошлого года задачи привести в порядок подъездные пути к школе, министр образования региона не сообщил.
В школе сможет учиться до 1125 учеников, она будет иметь инженерно-технологический профиль и откроется 1 сентября 2024 года.
- Сейчас обсуждается открытие космического класса, - добавил Александр Аникеев.
Опрос
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня