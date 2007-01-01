В Калуге осенью откроют новую общеобразовательную школу

Строительство здания учебного заведения в микрорайоне Байконур подходит к концу.

Новое здание школы на улице Байконурской готово на 90%, - написал в субботу, 11 мая в своем телеграм-канале министр образования Калужской области Александр Аникеев.

Изначально, по плану, подрядчик доложен был сдать объект в декабре прошлого, 2023 года. Строительство обошлось в 2,8 млрд. рублей.

О выполнении поставленной губернатором летом прошлого года задачи привести в порядок подъездные пути к школе, министр образования региона не сообщил.

В школе сможет учиться до 1125 учеников, она будет иметь инженерно-технологический профиль и откроется 1 сентября 2024 года.

- Сейчас обсуждается открытие космического класса, - добавил Александр Аникеев.