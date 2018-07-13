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Картина дня: деревья на крыше вызвали переполох

13.07.2018 20:00 0 130 Дмитрий Ивьев
Картина дня: деревья на крыше вызвали переполох

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 13 июля.

В центре Калуги лесоруба, который убирал деревья с крыши, приняли за самоубийцу. Инцидент произошёл на улице Кирова.

В Калуге третьи сутки ищут пропавшую женщину. Волонтёры прочесывают овраг на Хрустальной. Нужна помощь добровольцев.

Выходные будут тёплыми, но с дождями. Подробнее о погоде по ссылке.

Гагарин, Циолковский, Маск и Тесла попали в боровский звездолёт. Очередной арт-объект от известного художника Владимира Овчинникова появился в Калужской области.

Разрытый колодец вызвал затор на улице Королёва. Когда всё доделают, пока не совсем понятно.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

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Тэги: общество картина дня
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