Картина дня: деревья на крыше вызвали переполох

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 13 июля.
В центре Калуги лесоруба, который убирал деревья с крыши, приняли за самоубийцу. Инцидент произошёл на улице Кирова.
В Калуге третьи сутки ищут пропавшую женщину. Волонтёры прочесывают овраг на Хрустальной. Нужна помощь добровольцев.
Выходные будут тёплыми, но с дождями. Подробнее о погоде по ссылке.
Гагарин, Циолковский, Маск и Тесла попали в боровский звездолёт. Очередной арт-объект от известного художника Владимира Овчинникова появился в Калужской области.
Разрытый колодец вызвал затор на улице Королёва. Когда всё доделают, пока не совсем понятно.
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Как жил в Калуге последний декабрист 13.07.2018 14:46
В центре Калуги лесоруба приняли за самоубийцу 13.07.2018 09:54
Гагарин, Циолковский, Маск и Тесла попали в боровский звездолёт 13.07.2018 09:02
Картина дня: без электричества, но с плиткой и грязью 12.07.2018 20:00
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