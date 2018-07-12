Картина дня: без электричества, но с плиткой и грязью

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 12 июля.

В пятницу Калугу ждут масштабные отключения электричества. Света не будет сразу на 19 улицах. По ссылке публикуем полный список адресов.

Опубликовано видео аварии на улице Глаголева. Там «Жигули» врезались в самосвал и отлетили в стоявшую у дороги «Шкоду».

Большую песочницу в скверопарке закладывают плиткой. Хотя многие родители уже несколько месяцев предлагали оставить всё так, как есть.

Улицу Баррикад заливает грязью. Коммунальщики пока так и не обнаружили место утечки.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А какими новостями вам запомнился этот день? Пишите в комментариях!