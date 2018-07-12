Картина дня: без электричества, но с плиткой и грязью

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 12 июля.
В пятницу Калугу ждут масштабные отключения электричества. Света не будет сразу на 19 улицах. По ссылке публикуем полный список адресов.
Опубликовано видео аварии на улице Глаголева. Там «Жигули» врезались в самосвал и отлетили в стоявшую у дороги «Шкоду».
Большую песочницу в скверопарке закладывают плиткой. Хотя многие родители уже несколько месяцев предлагали оставить всё так, как есть.
Улицу Баррикад заливает грязью. Коммунальщики пока так и не обнаружили место утечки.
А какими новостями вам запомнился этот день? Пишите в комментариях!
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Картина дня: трагедия на дороге, ручьи в городе и 53-летняя ошибка 11.07.2018 20:00
Картина дня: жара, новые переходы и кровавые разборки 09.07.2018 20:00
Картина дня: беды сенегальцев в Калуге и пожар на Никитина 04.07.2018 20:00
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