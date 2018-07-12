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Картина дня: без электричества, но с плиткой и грязью

12.07.2018 20:00 1 335 Дмитрий Ивьев
Картина дня: без электричества, но с плиткой и грязью

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 12 июля.

В пятницу Калугу ждут масштабные отключения электричества. Света не будет сразу на 19 улицах. По ссылке публикуем полный список адресов.

Опубликовано видео аварии на улице Глаголева. Там «Жигули» врезались в самосвал и отлетили в стоявшую у дороги «Шкоду».

Большую песочницу в скверопарке закладывают плиткой. Хотя многие родители уже несколько месяцев предлагали оставить всё так, как есть.

Улицу Баррикад заливает грязью. Коммунальщики пока так и не обнаружили место утечки.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

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Тэги: картина дня общество
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