Картина дня: купание в Оке, авария на Московской и пешеходный День города

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 10 июля.
В Оке на территории Калуги впервые за долгое время разрешили купаться. Роспотребнадзор опубликовал новые данные по чистоте водоёмов.
«Ниссан» въехал в «Рено» на Московской. Авария попала на запись видеорегистратора.
Стало известно, какие улицы перекроют на День города в Калуге. В этом году праздник намечен на 25 августа.
Водитель «Мицубиси» погиб в аварии с бензовозом. Жуткое ДТП на Киевской трассе.
А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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Памятник сраному венику установили на набережной 10.07.2018 17:12
В Оке разрешили купаться 10.07.2018 15:36
Картина дня: жара, новые переходы и кровавые разборки 09.07.2018 20:00
Близкий туризм: что посмотреть за выходные недалеко от Калуги 07.07.2018 09:01
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