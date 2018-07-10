Картина дня: купание в Оке, авария на Московской и пешеходный День города

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 10 июля.

В Оке на территории Калуги впервые за долгое время разрешили купаться. Роспотребнадзор опубликовал новые данные по чистоте водоёмов.

«Ниссан» въехал в «Рено» на Московской. Авария попала на запись видеорегистратора.

Стало известно, какие улицы перекроют на День города в Калуге. В этом году праздник намечен на 25 августа.

Водитель «Мицубиси» погиб в аварии с бензовозом. Жуткое ДТП на Киевской трассе.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.