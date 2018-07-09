Картина дня: жара, новые переходы и кровавые разборки

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 9 июля.

На Калугу надвигается жара. К концу недели потеплеет до +28. Хотя при этом синоптики обещают частые дожди и грозы.

Новые пешеходные переходы появились в Калуге. Дорожники просят водителей быть особенно внимательными в этих местах.

Как наши корреспонденты болели за сборную России в матче с Хорватией. Наш фоторепортаж из Сочи.

Кровавая ночь в Калуге. Дело по убийству на Георгия Амелина направлено в суд.

Жителям Воровой придётся дальше обходиться без водопровода. На все необходимые работы в бюджете нет денег.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!