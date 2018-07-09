Картина дня: жара, новые переходы и кровавые разборки

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 9 июля.
На Калугу надвигается жара. К концу недели потеплеет до +28. Хотя при этом синоптики обещают частые дожди и грозы.
Новые пешеходные переходы появились в Калуге. Дорожники просят водителей быть особенно внимательными в этих местах.
Как наши корреспонденты болели за сборную России в матче с Хорватией. Наш фоторепортаж из Сочи.
Кровавая ночь в Калуге. Дело по убийству на Георгия Амелина направлено в суд.
Жителям Воровой придётся дальше обходиться без водопровода. На все необходимые работы в бюджете нет денег.
А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
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Картина дня: беды сенегальцев в Калуге и пожар на Никитина 04.07.2018 20:00
Картина дня: корь наступает, рыси расплодились 03.07.2018 20:00
Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией 02.07.2018 20:00
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