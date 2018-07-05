Картина дня: новая дорога, наш автопробег в Сочи и пенсионный возраст

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 5 июля.
Новой дорогой планируется соединить Ферзиково с Киевской трассой. Существующие участки для этого надо капитально отремонтировать, а между Сугоново и Захарово построить с нуля.
Почему повышают пенсионный возраст, кто виноват и есть ли альтернатива? Разбираемся в этой статье.
Сегодня стартовал автопробег «Калужского перекрёстка» в Сочи. В субботу мы непосредственно на месте события будем изо всех сил поддерживать сборную России в матче с хорватами.
Калужане сдали больше 20 литров крови во время массовой акции.
А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
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Картина дня: беды сенегальцев в Калуге и пожар на Никитина 04.07.2018 20:00
Картина дня: корь наступает, рыси расплодились 03.07.2018 20:00
Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией 02.07.2018 20:00
Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами 28.06.2018 20:00
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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