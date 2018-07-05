Картина дня: новая дорога, наш автопробег в Сочи и пенсионный возраст

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 5 июля.

Новой дорогой планируется соединить Ферзиково с Киевской трассой. Существующие участки для этого надо капитально отремонтировать, а между Сугоново и Захарово построить с нуля.

Почему повышают пенсионный возраст, кто виноват и есть ли альтернатива? Разбираемся в этой статье.

Сегодня стартовал автопробег «Калужского перекрёстка» в Сочи. В субботу мы непосредственно на месте события будем изо всех сил поддерживать сборную России в матче с хорватами.

Калужане сдали больше 20 литров крови во время массовой акции.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!