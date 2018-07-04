Картина дня: беды сенегальцев в Калуге и пожар на Никитина

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 4 июля.

Болельщица из Сенегала получила травму на улице в Калуге. Ей помогли прохожие и сотрудники МЧС.

На улице Никитина в Калуге сегодня загорелась квартира. По предварительным данным, пожар начался из-за телевизора. Собаку удалось спасти.

«Шесть рукопожатий» помогли калужанке найти бабушку с портрета. Изначально была известна лишь дата снимка - 9 мая 2017 года.

Стали известны соперники калужских футболистов в новом сезоне. Возможно, наш регион во втором дивизионе представят сразу две команды.

Россия, Хорватия, Швеция или Англия – кто сыграет в финале? Наши читатели пока голосуют за финал Россия - Бразилия. А вы что думаете?

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