Картина дня: беды сенегальцев в Калуге и пожар на Никитина

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 4 июля.
Болельщица из Сенегала получила травму на улице в Калуге. Ей помогли прохожие и сотрудники МЧС.
На улице Никитина в Калуге сегодня загорелась квартира. По предварительным данным, пожар начался из-за телевизора. Собаку удалось спасти.
«Шесть рукопожатий» помогли калужанке найти бабушку с портрета. Изначально была известна лишь дата снимка - 9 мая 2017 года.
Стали известны соперники калужских футболистов в новом сезоне. Возможно, наш регион во втором дивизионе представят сразу две команды.
Россия, Хорватия, Швеция или Англия – кто сыграет в финале? Наши читатели пока голосуют за финал Россия - Бразилия. А вы что думаете?
А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
|
Картина дня: корь наступает, рыси расплодились 03.07.2018 20:00
Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией 02.07.2018 20:00
Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами 28.06.2018 20:00
Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос 27.06.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Фитнес браслет модель 8 Умные чаы
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: