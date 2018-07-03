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Картина дня: корь наступает, рыси расплодились

03.07.2018 20:00 0 431 Дмитрий Ивьев
Картина дня: корь наступает, рыси расплодились

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 3 июля.

На Правом берегу сбили 11-летнюю девочку. По предварительным данным, она перебегала улицу на красный сигнал светофора.

Рыси расплодились под Калугой. В Перемышльском районе животное видели рядом с населенным пунктом. Специалисты говорят, что хищников становится больше из-за увеличения кормовой базы.

Абсурдная ситуация. Коммунальщики шесть лет платят штрафы, чтобы не ремонтировать 100-летний дом на улице Рылеева. Решение суда было опубликовано ещё в 2012 году.

Калуга вошла в список неблагоприятных районов по кори. Врачи говорят, что в основном болезнь выявляется у тех, кто приезжает к нам из других регионов.

Появился список из 55 дворов, которые в этом году планируется отремонтировать в Калуге. Публикуем весь перечень.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

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Тэги: картина дня общество
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