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Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией

02.07.2018 20:00 0 460 Дмитрий Ивьев
Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 2 июля.

В сквере Жукова в Калуге прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. Всего собралось чуть более 100 человек. Наш фоторепортаж.

Обнимашки за платья, ракета до Юпитера, корабли с крыльями - в Калуге прошёл городской арт-пикник. Большой фоторепортаж из сквера за кинотеатром «Центральный».

Власти объяснили, почему в Калуге на улицах нет разметки. Оказывается, вот оно как...

Как Калуга праздновала победу сборной России над Испанией. Было шумно и весело.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

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Тэги: картина дня общество
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