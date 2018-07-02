Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 2 июля.

В сквере Жукова в Калуге прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. Всего собралось чуть более 100 человек. Наш фоторепортаж.

Обнимашки за платья, ракета до Юпитера, корабли с крыльями - в Калуге прошёл городской арт-пикник. Большой фоторепортаж из сквера за кинотеатром «Центральный».

Власти объяснили, почему в Калуге на улицах нет разметки. Оказывается, вот оно как...

Как Калуга праздновала победу сборной России над Испанией. Было шумно и весело.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

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