Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 2 июля.
В сквере Жукова в Калуге прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. Всего собралось чуть более 100 человек. Наш фоторепортаж.
Обнимашки за платья, ракета до Юпитера, корабли с крыльями - в Калуге прошёл городской арт-пикник. Большой фоторепортаж из сквера за кинотеатром «Центральный».
Власти объяснили, почему в Калуге на улицах нет разметки. Оказывается, вот оно как...
Как Калуга праздновала победу сборной России над Испанией. Было шумно и весело.
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Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами 28.06.2018 20:00
Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос 27.06.2018 20:00
Картина дня: новые разметка, праздник и налоги 26.06.2018 20:00
Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара 25.06.2018 20:00
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Продается квартира ул. Болотникова
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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