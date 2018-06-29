Картина дня: трагедия на Суворова, прощание с сенегальцами и похолодание

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 29 июня.

Два молодых парня погибли в ночной аварии на перекрёстке улиц Суворова и Энгельса. По предварительным данным, они выезжали на перекрёсток со второстепенной улицы и не уступили дорогу.

Сенегальцы уезжают из Калуги из-за двух жёлтых карточек. Африканская сборная показала абсолютно одинаковый результат с японцами, но дальше прошли азиаты.

Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов. В Калуге купаться можно в пяти местах.

На Калугу идут грозы и похолодание. Будьте аккуратны на выходных.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!