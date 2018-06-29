Картина дня: трагедия на Суворова, прощание с сенегальцами и похолодание

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 29 июня.
Два молодых парня погибли в ночной аварии на перекрёстке улиц Суворова и Энгельса. По предварительным данным, они выезжали на перекрёсток со второстепенной улицы и не уступили дорогу.
Сенегальцы уезжают из Калуги из-за двух жёлтых карточек. Африканская сборная показала абсолютно одинаковый результат с японцами, но дальше прошли азиаты.
Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов. В Калуге купаться можно в пяти местах.
На Калугу идут грозы и похолодание. Будьте аккуратны на выходных.
А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!
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Картина дня: пенсионный протест и слежка за банковскими картами 28.06.2018 20:00
Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос 27.06.2018 20:00
Картина дня: новые разметка, праздник и налоги 26.06.2018 20:00
Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара 25.06.2018 20:00
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