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Картина дня: трагедия на Суворова, прощание с сенегальцами и похолодание

29.06.2018 20:00 0 1917 Дмитрий Ивьев
Картина дня: трагедия на Суворова, прощание с сенегальцами и похолодание

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 29 июня.

Два молодых парня погибли в ночной аварии на перекрёстке улиц Суворова и Энгельса. По предварительным данным, они выезжали на перекрёсток со второстепенной улицы и не уступили дорогу.

Сенегальцы уезжают из Калуги из-за двух жёлтых карточек. Африканская сборная показала абсолютно одинаковый результат с японцами, но дальше прошли азиаты.

Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов. В Калуге купаться можно в пяти местах.

На Калугу идут грозы и похолодание. Будьте аккуратны на выходных.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А какими новостями запомнился этот день вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: картина дня общество
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