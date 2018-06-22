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Картина дня: борьба за дома, разгром на детской площадке и выпадение ребёнка

22.06.2018 20:00 1 264 Дмитрий Ивьев
Картина дня: борьба за дома, разгром на детской площадке и выпадение ребёнка

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 22 июня.

На Правом берегу двухлетняя девочка выпала из окна. Бабушка говорит, что отвлеклась на две минуты, а ребёнок сам открыл окно.

«Мы пройдём адский ад»: калужане с содроганием ждут начала стройки Дворца спорта. Собрание прошло в городской управе. Было жарко.

В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку на улице Социалистической. Карусель засыпали землёй.

Карнавала байкеров не будет: «Мото-Малоярославец» так и не согласовали. Организаторы говорят, что, может быть, фестиваль перенесут на следующий год.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня
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