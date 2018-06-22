Картина дня: борьба за дома, разгром на детской площадке и выпадение ребёнка

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 22 июня.
На Правом берегу двухлетняя девочка выпала из окна. Бабушка говорит, что отвлеклась на две минуты, а ребёнок сам открыл окно.
«Мы пройдём адский ад»: калужане с содроганием ждут начала стройки Дворца спорта. Собрание прошло в городской управе. Было жарко.
В Калуге коммунальщики разгромили детскую площадку на улице Социалистической. Карусель засыпали землёй.
Карнавала байкеров не будет: «Мото-Малоярославец» так и не согласовали. Организаторы говорят, что, может быть, фестиваль перенесут на следующий год.
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Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом 21.06.2018 20:00
Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ 20.06.2018 20:00
Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка 19.06.2018 20:00
Картина дня: жара, Яченка и ракета над Калугой 18.06.2018 20:00
Картина дня: в Калугу идёт тёплая погода 15.06.2018 20:00
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