Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 21 июня.

На улице Хрустальной нашли мёртвым парня, который пропал на прошлой неделе. Пока не совсем понятно, криминальная ли это смерть. Следователи проводят экспертизу.

Рядом с Краеведческим музеем собираются строить «опасный» дом. По ссылке есть фото.

Начался капитальный ремонт трассы А130. Водителей предупреждают о реверсивном движении.

На Правом берегу загорелся самосвал. Кабина почти полностью выгорела.

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