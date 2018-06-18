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Картина дня: жара, Яченка и ракета над Калугой

18.06.2018 20:00 0 230 Дмитрий Ивьев
Картина дня: жара, Яченка и ракета над Калугой

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 18 июня.

Жуткая авария произошла на дороге Калуга – Медынь. Самосвал со щебнем раздавил «Калину». У водителя легковушки не было шансов выжить.

Космическая ракета раскрасила калужское небо. Смотрите фото.

Тепло продержится в Калуге до выходных. К пятнице – до +29.

Чиновники сообщили, когда благоустроят Яченское водохранилище. За этот проект большинство жителей города проголосовало ещё в марте.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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