Картина дня: трагический случай на Моторной и вода на Воробьёвке

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 12 апреля.
На улице Моторной в Калуге водитель сбил пешехода и сам замертво упал через несколько минут. У пешехода переломы, его жизни травмы не угрожают.
Прокуратура хочет закрыть два калужских торговых центра и кинотеатр. Сейчас готовятся документы в суд.
Пляж на Воробьёвке затопило. Калужане собираются там, чтобы сделать красивые фото.
Вода между тем продолжает прибывать. В МЧС рассказали об уровне рек по состоянию на 12 апреля.
Новый храм освятили в Калуге. Богослужение провёл сам митрополит Климент.
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Картина дня: ямочный ремонт и затопленные дороги 11.04.2018 20:00
Картина дня: трагедия в Козельске, затопления в Обнинске 10.04.2018 20:00
Картина дня: варвары, морозы и велосипеды 09.04.2018 20:00
Картина дня: проверки МЧС, Власкины и сосульки 29.03.2018 20:00
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