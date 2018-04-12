Картина дня: трагический случай на Моторной и вода на Воробьёвке

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 12 апреля.

На улице Моторной в Калуге водитель сбил пешехода и сам замертво упал через несколько минут. У пешехода переломы, его жизни травмы не угрожают.

Прокуратура хочет закрыть два калужских торговых центра и кинотеатр. Сейчас готовятся документы в суд.

Пляж на Воробьёвке затопило. Калужане собираются там, чтобы сделать красивые фото.

Вода между тем продолжает прибывать. В МЧС рассказали об уровне рек по состоянию на 12 апреля.

Новый храм освятили в Калуге. Богослужение провёл сам митрополит Климент.

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