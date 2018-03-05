Картина дня: массовые аварии и новые камеры

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 5 марта.
20 машин столкнулись на Киевской трассе. Дорога в сторону Москвы утром была перекрыта несколько часов. А накануне также на М3 столкнулись пять машин, погиб мужчина.
Калуга возьмёт два кредита на 480 миллионов, чтобы отдать предыдущие долги. Что-то пошло не так.
Желающих строить Дворец спорта на месте стадиона «Центральный» опять не нашлось. Уже в пятый раз.
Губернатор Анатолий Артамонов распорядился установить больше камер на дорогах. Каждая из них очень быстро окупается.
|
Картина дня: история в баре и драма с любовником 02.03.2018 20:00
Картина дня: взрывные пельмени и машина на выборах 01.03.2018 20:00
Картина дня: аномальные весенние морозы и рекордные долги УК 28.02.2018 20:00
Картина дня: кошмары на кладбище и человек-лето 27.02.2018 20:00
Картина дня: новые знаки, Южный обход и рекордные морозы 21.02.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: