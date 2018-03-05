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Картина дня: массовые аварии и новые камеры

05.03.2018 20:00 0 623 Дмитрий Ивьев
Картина дня: массовые аварии и новые камеры

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 5 марта.

20 машин столкнулись на Киевской трассе. Дорога в сторону Москвы утром была перекрыта несколько часов. А накануне также на М3 столкнулись пять машин, погиб мужчина.

Калуга возьмёт два кредита на 480 миллионов, чтобы отдать предыдущие долги. Что-то пошло не так.

Желающих строить Дворец спорта на месте стадиона «Центральный» опять не нашлось. Уже в пятый раз.

Губернатор Анатолий Артамонов распорядился установить больше камер на дорогах. Каждая из них очень быстро окупается.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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Спектакль "Три кота"
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сб 10 марта, 10:30
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