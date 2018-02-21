Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Четверг, 22 февраля
$ 56.52 0.18
69.89 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: новые знаки, Южный обход и рекордные морозы

21.02.2018 20:00 0 381 Дмитрий Ивьев
Картина дня: новые знаки, Южный обход и рекордные морозы

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 21 февраля.

Стоянку запретили на 32 улицах Калуги. Горуправа сегодня опубликовала полный список.

Названа дата открытия Южного обхода. Власти обещают, что там можно будет проехать уже летом.

Аномальные холода надвигаются на Калугу. На праздничных выходных - до -30 градусов.

Рождаемость резко упала. За год меньше на 300 детей.

Березуйский овраг предложили заложить плиткой. Опубликованы некоторые варианты благоустройства.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: картина дня общество

Еще новости из рубрики «Картина дня»

Картина дня: переполненный травмпункт и жалобы на снег 20.02.2018 20:00

Картина дня: красавицы, морозы и огненный скандал 19.02.2018 20:00

Картина дня: массовая авария и афиша Масленицы 16.02.2018 20:00

Картина дня: ажиотаж в МРЭО и пятая попытка Дворца спорта 15.02.2018 20:00

Картина дня: проблемы с выпускными и самые необычные имена 14.02.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 24 февраля, 13:00
Настольные ролевые игры. Вторая встреча
Городской Досуговый центр
сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

чт 22 февраля, 16:00
Безумная Лаборатория. Мастер-класс
Безумная лаборатория
вс 25 февраля, 12:00
Иллюзорное шоу
Безумная лаборатория
сб 24 февраля, 10:30
Мастер-класс Куклы-мартинички
Дом мастеров
сб 24 февраля, 12:00
Спектакль "Денискины рассказы"
Филармония

Концерты

чт 22 февраля, 15:00
Концерт к 100-летию Красной армии
Танеевский зал
чт 22 февраля, 19:00
Группа "Цветы"
Филармония
чт 22 февраля, 19:00
Концерт джазовой музыки . Jazzatov band
Дом музыки
чт 22 февраля, 19:00
Авторская программа от "Jazzatov band"
Дом музыки

Кино

Лёд
Махнем на Луну!
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Трон эльфов
Новости компаний

Как добиться успеха на Форекс: полезные советы трейдерам

«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы

В ЖК «Анненки» завершается строительство коробки первого жилого дома

Изменения в области земельного законодательства, а также прекращение «дачной амнистии»

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

Обзор ЖК «Родной город. Каховская» от застройщика «РГ-Девелопмент»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.