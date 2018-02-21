Картина дня: новые знаки, Южный обход и рекордные морозы

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 21 февраля.
Стоянку запретили на 32 улицах Калуги. Горуправа сегодня опубликовала полный список.
Названа дата открытия Южного обхода. Власти обещают, что там можно будет проехать уже летом.
Аномальные холода надвигаются на Калугу. На праздничных выходных - до -30 градусов.
Рождаемость резко упала. За год меньше на 300 детей.
Березуйский овраг предложили заложить плиткой. Опубликованы некоторые варианты благоустройства.
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Картина дня: переполненный травмпункт и жалобы на снег 20.02.2018 20:00
Картина дня: красавицы, морозы и огненный скандал 19.02.2018 20:00
Картина дня: массовая авария и афиша Масленицы 16.02.2018 20:00
Картина дня: ажиотаж в МРЭО и пятая попытка Дворца спорта 15.02.2018 20:00
Картина дня: проблемы с выпускными и самые необычные имена 14.02.2018 20:00
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