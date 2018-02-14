Картина дня: проблемы с выпускными и самые необычные имена

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 14 февраля.

Калужским школьникам посоветовали отказаться от выпускных. Министр образования и науки Александр Аникеев ответил на жалобу калужанки.

Названы самые популярные имена в 2017 году в Калужской области. Там же список самых необычных. Как вам имя Анастасия-Татьяна-Валентина? А Святослав-Рамзес?

Калужские невесты стареют. Средний возраст вступления в брак постоянно растет.

Калужский горнолыжник уехал с Олимпиады, так и не дождавшись стартов (и не застав поражения хоккеистов). Всему виной травма колена.

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