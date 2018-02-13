Картина дня: водный апокалипсис и снос магазинов

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 13 февраля.
Ранняя весна грозит Калуге водным апокалипсисом. Эту проблему сегодня обсуждали чиновники. Вся надежда на благоприятную погоду.
Прокуратура предъявила горуправе претензии по уборке снега. В списке больше 20 улиц.
Власти Калуги грозят снести в городе сотни магазинов. Якобы все они построены незаконно.
Масленичное шествие впервые пройдёт в Калуге. Публикуем полную афишу праздничных гуляний.
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Картина дня: намек министру, запрет на стоянку и свиной грипп 12.02.2018 20:00
Картина дня: африканцы едут в Калугу 09.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП на железной дороге и заблокированный Правый берег 08.02.2018 20:00
Картина дня: короткий суд, спасение на Яченке и битумный вопрос 07.02.2018 20:00
Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом 06.02.2018 20:00
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