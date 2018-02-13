Картина дня: водный апокалипсис и снос магазинов

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 13 февраля.

Ранняя весна грозит Калуге водным апокалипсисом. Эту проблему сегодня обсуждали чиновники. Вся надежда на благоприятную погоду.

Прокуратура предъявила горуправе претензии по уборке снега. В списке больше 20 улиц.

Власти Калуги грозят снести в городе сотни магазинов. Якобы все они построены незаконно.

Масленичное шествие впервые пройдёт в Калуге. Публикуем полную афишу праздничных гуляний.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.