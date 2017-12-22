Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 22 декабря.
Чиновники рассказали, когда в Калуге собираются наконец-то заняться реконструкцией Синих мостов. По всей видимости, в следующем году не стоит ждать начала работ. А соединение улиц Ленина и Тарутинской и вовсе в очень далёкой перспективе.
Более 100 тысяч рублей собрали калужане для погорельцев с Правого берега. Есть ещё добрые люди на Земле.
В Анненках начали ремонт подъездной дороги к Калуге от Киевской трассы. В ближайшие три дня там будет затруднён проезд. По возможности, выбирайте другие пути.
Убийцам зубра и зубрёнка вынесли приговор. Мужчины не признали свою вину, но судья счёл их виновными.
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Картина дня: нападение собак и фуфайка в унитазе 20.12.2017 20:00
Картина дня: название для новой дороги и афёры в ЖКХ 19.12.2017 20:00
Картина дня: Дед мороз приехал, ёлки – на подходе 18.12.2017 20:00
Картина дня: запрет парковки, платная трасса и авария на Кирова 15.12.2017 20:00
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