Картина дня: Синие мосты, зубры и вырубка деревьев

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 22 декабря.

Чиновники рассказали, когда в Калуге собираются наконец-то заняться реконструкцией Синих мостов. По всей видимости, в следующем году не стоит ждать начала работ. А соединение улиц Ленина и Тарутинской и вовсе в очень далёкой перспективе.

Более 100 тысяч рублей собрали калужане для погорельцев с Правого берега. Есть ещё добрые люди на Земле.

В Анненках начали ремонт подъездной дороги к Калуге от Киевской трассы. В ближайшие три дня там будет затруднён проезд. По возможности, выбирайте другие пути.

Убийцам зубра и зубрёнка вынесли приговор. Мужчины не признали свою вину, но судья счёл их виновными.

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