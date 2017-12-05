Картина дня: Путин в калужской больнице

В Калуге нашли пропавшую 15-летнюю девушку. С ней всё в порядке, но домой школьница возвращаться не хотела.
Стало известно, сколько зданий грозились взорвать накануне. Все сообщения оказались ложными.
Девушка-сладкоежка вынесла из супермаркета 18 коробок конфет.
Наркоман пытался убить друга, а в больнице разговорился с Путиным.
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