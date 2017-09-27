Картина дня: невиновный министр, похождения царя и старые новые троллейбусы

27.09.2017 20:00 474

Какими новостями запомнилась среда, 27 сентября.

Эта новость появилась накануне поздно вечером, но мы всё же включим её в сегодняшний обзор. В Калужском районном суде вынесли приговор по резонансному уголовному делу, возбуждённому два года назад в отношении бывшего министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозёрова, его бывшего заместителя Павла Лучко, а также бывшего и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвея Парфёнова. Прокуратура просила 10 лет колонии для Белозёрова, обвиняя его в получении миллионных взяток. Однако суд оправдал бывшего чиновника. А Лучко и Парфёнов получили большие сроки.

Не утихает конфликт вокруг фильма «Матильда». Картина Алексея Учителя выйдет только через месяц, но религиозные активисты, большинство их которых кино не смотрело, продолжают призывать запретить сеансы в кинотеатрах. В Калуге они обратились к губернатору Анатолию Артамонову.

Из Москву в Калугу скоро приедет 27 троллейбусов и 10 автобусов. В столице их списали и заменили новыми, а в нашем городе рассчитывают эксплуатировать дальше.

Также в ближайшее время начнётся ремонт подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина». К чемпионату мира по футболу, который пройдёт следующем летом, все въезды в город обещают привести в порядок.