Картина дня: невиновный министр, похождения царя и старые новые троллейбусы

Какими новостями запомнилась среда, 27 сентября.
Эта новость появилась накануне поздно вечером, но мы всё же включим её в сегодняшний обзор. В Калужском районном суде вынесли приговор по резонансному уголовному делу, возбуждённому два года назад в отношении бывшего министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозёрова, его бывшего заместителя Павла Лучко, а также бывшего и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвея Парфёнова. Прокуратура просила 10 лет колонии для Белозёрова, обвиняя его в получении миллионных взяток. Однако суд оправдал бывшего чиновника. А Лучко и Парфёнов получили большие сроки.
Не утихает конфликт вокруг фильма «Матильда». Картина Алексея Учителя выйдет только через месяц, но религиозные активисты, большинство их которых кино не смотрело, продолжают призывать запретить сеансы в кинотеатрах. В Калуге они обратились к губернатору Анатолию Артамонову.
Из Москву в Калугу скоро приедет 27 троллейбусов и 10 автобусов. В столице их списали и заменили новыми, а в нашем городе рассчитывают эксплуатировать дальше.
Также в ближайшее время начнётся ремонт подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина». К чемпионату мира по футболу, который пройдёт следующем летом, все въезды в город обещают привести в порядок.
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