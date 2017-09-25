Картина дня: жуйте - и будет вам счастье

Новостной понедельник, 25 сентября, начался с традиционной планёрки в правительстве области. Губернатор Анатолий Артамонов на этом мероприятии порадовал очередной яркой цитатой. Тщательнее жуйте, говорит глава региона:
- Если бы каждый знал одно простое правило, которое древние нам передали: « Каждую порцию пищи надо пережевывать не меньше, чем 33 раза!». И уже не было бы таких тучных людей, которых мы сегодня наблюдаем. Побросали, побросали, проглотили - и всё, пришли с животами.
Кто не жалуется на фигуру, так это бодибилдеры. В Калуге прошли традиционный соревнования. В нашем фоторепортаже вы можете посмотреть не только на накаченных мужиков, но и на не менее крепких девушек.
Приятная неожиданность случилась на Правом берегу. В конце прошлой недели водоканал грозился отключить воду всем правобережцам в понедельник из-за работ на месте строительства новой шопинской дороги. Однако внезапно коммунальщики в выходные провели подготовительные работы, что позволило воду не отключать. Особенно этому обрадовались местные школьники. И в школе им уроки отменили (потому что планировался день без воды), и дома вода была в кране.
В социальных учреждениях 25 сентября начали включать отопление. А на город надвигаются первые заморозки. Не замерзайте!
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