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Картина дня: новый губернатор и Иван III

21.09.2017 20:00 0 560 Дмитрий Ивьев
Картина дня: новый губернатор и Иван III

Коротко рассказываем о самых интересных новостях, появившихся в четверг, 21 сентября.

Бывший городской голова Калуги Максим Акимов претендует на пост губернатора Нижегородской области. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в Кремле. Недавно, напомним, ещё один бывший калужский сити-менеджер Николай Любимов выиграл выборы в Рязанской области.

Нынешние калужские чиновники тем временем прокомментировали вчерашнюю массовую эвакуацию. По мнению нового заместителя губернатора Руслана Смоленского, который на днях вернулся на свою должность из Москвы, паралича города удалось избежать. Он же рассказал о том, откуда звонили телефонные террористы.

Калужские краеведы тем временем вышли на митинг. По мнению защитников исторической части областного центра, терять старый город нельзя. Иначе потеряем себя.

А на окружной дороге утром сгорела фура. Машина вспыхнула недалеко от поворота на Детчино. Когда приехали спасатели, тушить уже было нечего.

Скоро разрешится и вопрос об установке в Калуге памятника Ивану III. По нашей информации, ему уже готовят место на Старом Торге.


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Тэги: картина дня общество максим акимов руслан смоленский

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