Кто выиграл билеты на концерт Universal Music Band

Как мы уже рассказывали, фестиваль искусств «Калужская осень» в 13-й раз проходит в нашем городе.

В пятницу, 14 сентября, на сцене Дома музыки выступит московская группа Universal Music Band.

- Группа создает собственные аранжировки известных произведений – от концертов Вивальди до композиций Massive Attack, а слушатель вновь открывает для себя известные композиции, джазовые стандарты и народные мелодии в совершенно новом звучании, - рассказали нам организаторы.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали два билета на этот концерт. Повезло Светлане Денисовой. Поздравляем!