«Мир гитары» в самом разгаре

Продолжают прибывать в Калугу участники Международного фестиваля «Мир гитары». Очень скромно, на московском экспрессе приехал аспирант Кёльнской высшей школы музыки, победитель Международного конкурса «Виртуозы гитары», обладатель Гран-при имени Никиты Кошкина в Индии, лауреат международных европейских конкурсов, президент ассоциации гитаристов в Армении Жора САРГСЯН.

Жора САРГСЯН приехал.

Он выступит 31 мая. Это будет день классики и барокко, разбавленный страстной музыкой Аргентинского танго. Вместе с маэстро Саргсяном на сцену Концертного зала филармонии выйдут: дуэт KATONA TWINS (Венгрия-Германия-Великобритания), Артём ДЕРВОЕД (Россия) лютневый дуэт из России Canto Vivo. Начало концерта в 19:00.

А сегодня «Мир гитар» джемует! Роман МИРОШНИЧЕНКО будет удивлять и радовать публику вместе с великой Дженнифер БАТТЕН – экс-гитаристкой Майкла Джексона.

Роман МИРОШНИЧЕНКО и Хенрик АНДЕРСЕН.

Лаутаро ФАВОЛОРО и Екатерина САМКОВА в утренней передаче «Легко» на ТК «Ника ТВ».



Дженнифер БАТТЕН в рок-музее Валентина ЧЕРНЯКА.

