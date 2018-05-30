«Мир гитары» в самом разгаре

Продолжают прибывать в Калугу участники Международного фестиваля «Мир гитары». Очень скромно, на московском экспрессе приехал аспирант Кёльнской высшей школы музыки, победитель Международного конкурса «Виртуозы гитары», обладатель Гран-при имени Никиты Кошкина в Индии, лауреат международных европейских конкурсов, президент ассоциации гитаристов в Армении Жора САРГСЯН.
Жора САРГСЯН приехал.
Он выступит 31 мая. Это будет день классики и барокко, разбавленный страстной музыкой Аргентинского танго. Вместе с маэстро Саргсяном на сцену Концертного зала филармонии выйдут: дуэт KATONA TWINS (Венгрия-Германия-Великобритания), Артём ДЕРВОЕД (Россия) лютневый дуэт из России Canto Vivo. Начало концерта в 19:00.
А сегодня «Мир гитар» джемует! Роман МИРОШНИЧЕНКО будет удивлять и радовать публику вместе с великой Дженнифер БАТТЕН – экс-гитаристкой Майкла Джексона.
Роман МИРОШНИЧЕНКО и Хенрик АНДЕРСЕН.
Лаутаро ФАВОЛОРО и Екатерина САМКОВА в утренней передаче «Легко» на ТК «Ника ТВ».
Дженнифер БАТТЕН в рок-музее Валентина ЧЕРНЯКА.
|
Разыгрываем билеты на закрытие «Мира гитары» 30.05.2018 14:02
Кто выиграл билеты на концерт «Барокко - классика - Queen – Nirvana» 30.05.2018 13:01
Разыгрываем билеты на концерт «Барокко - классика - Queen – Nirvana» 29.05.2018 16:20
Кто выиграл билеты на концерт Романа Мирошниченко и RMPoject 29.05.2018 15:53
Разыгрываем билеты на концерт Романа Мирошниченко и RMPoject 28.05.2018 15:41
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Корпус масляного фильтра Opel Corsa Z10XE
Кулиса КПП Chevrolet Lacetti 1.4
Генератор Citroen C5 2.2 HDi 180А
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: