Жестокий романс Петровой и Шафраненко

«Я ехала домой…», «Гори, гори, моя звезда», «Мне нравится, что вы больны не мной», «А напоследок я скажу»… Каждый романс актриса превращает в спектакль, в историю, которую переживает прямо на наших глазах. И публика в зале то замирает, ловя каждый звук, каждую интонацию, то тихо подпевает, то… покатывается со смеху. А слушать хочется ещё и ещё… Романсы — лиричный, сатиричный, жестокий… Это всегда откровение, буря эмоций.

Чувственный голос Ольги Петровой, виртуозное фортепиано Сергея Шафраненко и неожиданные аранжировки погружают в особую атмо­сферу. И кто бы мог подумать, что романс можно спеть под бас-гитару? Это стало главным сюрпризом вечера.

— Всё, что вы сегодня видели, — импровизация! — уверяет Сергей Шафраненко. — Мы хотели, чтобы в программе было больше необычного, эдаких нюансовых фишек. Номер с бас-гитарой когда-то придумала Ольга, а изначально он был с контрабасом. Мы его вспомнили, съездили в Новгород, показали на фестивале. И он на ура прошёл, ещё и премию дали! А номерок клёвый!

— Да, это мой номер, — подтверждает Ольга. — Не спрашивайте, как получилось. Само родилось. Там очень смешной текст: «Мне сегодня так больно…» Начинаешь думать: «Отчего, как?» Сразу впадаешь в какое-то особое эмоциональное состояние. Поэтому я вышла с бокалом, но зрителей сразу предупредила, что там — вода.

— Ольга, откуда у вас такая глубокая любовь к романсу? В вашем репертуаре есть и неизвестные широкой публике, и цыганские, и городские…

— К романсам меня привела мама. Я пою их с детства, собираю. И, чем старше становлюсь, тем они мне интереснее. Потому что романс — это всегда история души, история любви. И истории эти разные. Мне нравится, как их исполняет Валентина Пономарёва. Её бархатный, проникновенный тембр просто завораживает. Я же стараюсь подавать каждое произведение по-своему, пропуская и музыку, и стихи через себя.

— Ваша работа с рок-музыкантом Сергеем Шафраненко стала шоком для публики…

— С юности мечтала петь под аккомпанемент Шафраненко, потому что он великолепный музыкант, потрясающе чувствующий певца. Очень тонкий импровизатор. И, когда директор Дома музыки Маргарита Кулаева предложила устроить вечер романса, вопрос о партнёре даже не стоял — только Сергей Шафраненко! Работать с ним было очень интересно — известные романсы благодаря его фортепианной интерпретации приобретали необычное звучание. Единственное… Сергею пришлось подстраиваться под мой репертуар, а мне — под его игру.

— В романсах вы чувствуете себя как рыба в воде. В юности пели оперетту в театре Оксаны Набойченко. Не хочется попробовать себя в каком-то ещё необычном для вас жанре?

— Я готова к любым экспериментам! Правда, не знаю, что для меня неожиданное… В своё время Александр Борисович Плетнёв хотел, чтобы я пела рок, который от меня невозможно далёк! Но он настаивал, и я пела (смеётся)! Я всегда тяготела к джазу. Шафраненко это очень хорошо почувствовал, и мы в некоторые романсы добавили чуть-чуть блюза.

— Да! Я услышала это! И после концерта мне об этом говорили некоторые искушённые слушатели, которых в зале было немало. Ольга, а кому первому вы показываете свои номера?

— Раньше — всегда маме. Моя мама, Вера Михайловна, вся — в культуре и в искусстве. Работала и журналистом, и режиссёром массовых представлений. Руководила студклубом в КГПУ им. Циолковского, затем — в научно-методическом центре, была зам. председателя советского Фонда культуры. Она — мой первый режиссёр и самый строгий зритель и критик. Когда мама и муж приходят на мой спектакль, я вся трясусь. Но сейчас из-за большой занятости в театре всё чаще сначала показываю свои номера коллегам — артистам драмтеатра. Мне очень интересна их реакция.

— Дочка тоже строгий зритель?

— Дочка, кстати, нет. Актёрство — не её тема. Катя сейчас учится в Москве в Академии искусств, будет художником-графиком. Для меня то, чем она занимается, — ужасно! Потому что даже физически это очень тяжёлая работа. Я вот пришла и спела, мне ничего не нужно приносить с собой. А она всё время таскает краски, планшеты, этюдники… Но ей это нравится!

— Когда мы увидим ваши новые роли в театре?

— Конечно, я в первую очередь актриса и надеюсь, что у меня будут новые роли, но уже в следующем сезоне… Сейчас я больше занята тем, что ставлю музыкальные номера в спектаклях, а сама пою мало. Сегодняшний вечер для меня ценен тем, что давно не было концертов. А уже завтра иду на репетицию нового спектакля «Чужой ребёнок», я работала над его музыкальной частью.

Романс под бас-гитару…

Где ещё такое услышишь?



Романсы и танго в исполнении Ольги ПЕТРОВОЙ и Сергея ШАФРАНЕНКО — это с необычным тонким вкусом коктейль голоса, артистизма, души и импровизации.

Эта статья была опубликована в №16 газеты «Калужский перекресток» от 18.04.2018. Ещё больше интересных материалов вы можете найти в электронном архиве издания.