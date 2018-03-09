История жизни в картинах

Только заходишь в зал, из холодной зимы попадаешь в лето. Тёплая, позитивная энергетика наполняет всё вокруг. Здесь 45 работ династии Духановых. Картины четырёх художников из одной семьи. Большинство — работы Татьяны ДУХАНОВОЙ, реалистичные, обладающие притягательной силой. И у каждой — своя история. По ним, как по дневникам, можно проследить жизнь этой семьи.

Татьяна родилась на Урале, а в наш город приехала в конце 80-х годов. Привёз её сюда муж — калужский художник Владимир Духанов.

— С Володей мы познакомились в Питере — были совсем юные, учились в Серовском училище, — рассказывает Татьяна Анатольевна. — Он на год старше. Но поступил после 8-го класса и уже заканчивал учебу, защищался, а я после 10-го класса пришла на первый курс. И мы постоянно встречались на лестнице — он бегал на 4-й этаж, а я — на 1-й. Володя — высокий, красивый, спортивный. Не обратить на него внимание было невозможно. Однажды он остановился и говорит:

— Ты откуда?

— Из Челябинска.

— А я из города, который знает весь мир, из города космонавтики. Откуда я?

Про Калугу я ничего не знала, удивилась, пожала плечами. А он смеётся:

— Ну всё, не познакомимся!

Но позже всё-таки познакомились, он подошёл ко мне.

— На выставке есть ваш портрет, написанный Владимиром…

— После знакомства мы с Володей ездили на электричке из Питера на этюды в Выборг. Это был 1974 год. Электричка трясётся, Володя пишет… И получился такой этюд, мне там 18 лет — тоже, можно сказать, ребёнок.

— Рядом — детский портрет вашего мужа Владимира…

— Это работа отца Володи — послевоенного художника Геннадия Ивановича Духанова. Он написан в 1959 году, Володе там 5 лет. И очень точно передан взгляд будущего художника.

— А кто герои ваших картин?

— Внучки Аня и Маша, внук Глеб, крестницы, мои ученики — воспитанники воскресной школы. Вот Машенька схватила кошку Лиску, засмеялась, и я это увидела. Этюд написала очень быстро. Это вспышка, мгновение! Или внук Глебушка подошёл к столу, начал вытаскивать из вазы сирень, и я себе говорю: «Стоп!» Такие мгновения остаются в подсознании. Потому что детей трудно заставить сидеть неподвижно, они будут крутиться, а мне нужно ухватить тот неповторимый миг. Особенно много портретов Маши, она очень любила позировать. Сейчас ей уже 15 лет, Ане –17, а Глебу — 4 года. По картинам можно проследить, как они взрослели.

Многие работы посвящены Полотняному Заводу. Там у нас была дача. И каждое лето проходило в Полотняном. Рядом внуки, цветы, поспевают яблоки. И, конечно, пушкинская тема…

Выставка продлится до 11 марта. Здесь есть и очень интересные работы сына Татьяны и Владимира — Кирилла Духанова, созданные в том же стиле. Все картины дополняют друг друга, они единое целое… Одна семья.

«Полотняный Завод. Наш дом. Маша надела платье прабабушки, в котором та венчалась и которое мы сохранили, смущённо зашла в комнату. Пришлось остановить её и попросить позировать».

«Рождество. Маленькая Аня играет свой первый ноктюрн. Очень старается. Хотелось передать торжество праздника и вдохновение ребёнка».

Работа Геннадия Духанова. На ней его 5-летний сын Володя — будущий художник.

«Одна из первых работ. Мы с Володей в Алупке. Появилась девушка-цыганка и села у камней. Невозможно было оторваться — такая цельная красота».

«Было интересно познакомиться с юной девочкой-поэтессой, которая пишет стихи с зашифрованной информацией. Это Александра. Сейчас она инженер-программист. Продолжает писать стихи».

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекресток» от 07.03.2018. Ещё больше интересных материалов - в электронном архиве издания.