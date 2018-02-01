В театре маленьких калужан познакомят с книгами

Калужский областной драматический театр открывает на Сцене под крышей проект «Семейные театральные чтения».

- Два раза в месяц, по выходным, творческая группа (режиссёр, художник, артисты) в форме театрализованных чтений будут знакомить детей и родителей с хорошей современной литературой, - сообщается на официальной страничке проекта в «ВКонтакте».

10 февраля в 17:00 и 11 февраля в 12:00 будут читать и разыгрывать рассказ Александра Ткаченко «Китовая икра» и сказку Елены Литвяк «Белый-белый снег».

Приглашаются дети в возрасте от 3 лет с родителями.