В театре маленьких калужан познакомят с книгами

Калужский областной драматический театр открывает на Сцене под крышей проект «Семейные театральные чтения».
- Два раза в месяц, по выходным, творческая группа (режиссёр, художник, артисты) в форме театрализованных чтений будут знакомить детей и родителей с хорошей современной литературой, - сообщается на официальной страничке проекта в «ВКонтакте».
10 февраля в 17:00 и 11 февраля в 12:00 будут читать и разыгрывать рассказ Александра Ткаченко «Китовая икра» и сказку Елены Литвяк «Белый-белый снег».
Приглашаются дети в возрасте от 3 лет с родителями.
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