Парус, порвали парус...

В пятницу, 26 января, в «Рок-подвале» Валентина Черняка в Калуге состоялся концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Атмосфера в рок-музее царила чудесная, раскрепощённая, творческая и по-семейному добрая. Хозяин «Рок-подвала» подготовил выставку-коллекцию из известных и редких книг о Высоцком и пластинок Владимира Семёновича, в том числе изданных в Польше и во Франции.

Музыканты-поклонники творчества барда: руководитель группы «Вы чё» гитарист-вокалист Валерий Влохонский, калужский бард № 1 Павел Нам, авторы-исполнители Владимир Березин и Сергей Зимаков, исполнитель туристских песен Александр Зубарев, и известный многим калужанам в недавнем прошлом клавишник-вокалист Борис Вахлис - пели как знаменитые, так и малоизвестные песни Владимира Высоцкого и собственные композиции, посвящённые поэту.

Не обошлось и без горячих дискуссий на тему «Актуальность творчества Высоцкого в наши дни». В итоге все присутствующие, как музыканты, так и зрители, пришли к выводу, что песни Владимира Семёновича, как и 50 лет назад, интересны и сегодня, поскольку затрагивают вечные человеческие ценности.

Чудесная атмосфера единения! Спасибо Высоцкому, Валентину Черняку и Олегу Акимову ещё раз за всё!

Фото: Ирина Родина.