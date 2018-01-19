Владимир Хрущёв: «Сделать так, чтобы каждый спектакль был лучше предыдущего»

Владимир Хрущёв недавно заступил на должность в Калужском драмтеатре и как новый человек продолжает вызывать повышенный интерес в городе. Ученик профессора Б. Г. Голубовского, работавший во многих театрах, добившийся успеха и лауреатства на многих фестивалях. Однако книгу можно прочитать, фильм — посмотреть, не вставая с дивана, а искусство театра таково, что познакомиться с его создателями можно, как правило, только лично, вживую.

Поэтому на новом месте режиссёру во многом нужно начинать заново, завоевывая зрителя. И сегодня, продолжая знакомить калужан с Владимиром Хрущёвым, мы говорим, конечно, о театре.

— Владимир Геннадьевич, в современном театре у вас есть определённые ориентиры, режиссёры, на которых хотелось бы равняться?

— Каждый режиссёр — это собственный мир, которым он делится со зрителем. Конечно, есть легендарные имена: Георгий Товстоногов, Юрий Любимов, Андрей Гончаров — люди огромных знаний и масштаба, «просвещённые монархи», как говорит А. Бородин. Для каждого творческого человека они являются маячками и в какой-то степени учителями. Из современных режиссёров на меня огромное впечатление производит Римас Туминас, худрук театра им. Е. Вахтангова: все его спектакли просмотрены «до дыр», близко его мировоззрение, отношение к жизни. Несомненно, интересна вообще литовская режиссура, особенно творчество Эймунтаса Някрошюса, это прикосновение к настоящей европейской культуре. Но сегодня меня приятно удивляют и молодые российские режиссёры возрастом в районе тридцати. Степень их образованности и умений очень крепкая, они ничего не боятся, ловко обращаются с формой, вскрывая новые смыслы. Как пишет Татьяна Тихоновец, пришло новое поколение молодой режиссуры: смелое, хорошо подготовленное, образованное. И это не может не радовать. Из ближайших примеров — Дмитрий Акриш, Вера Попова, Артём Устинов, Денис Хуснияров, Даниил Безносов, Сергей Левицкий, возглавивший Русский театр в Улан-Удэ. С его приходом жизнь в театре и городе стала интересной, нескучной: каждый новый спектакль вызывает активную реакцию зрителя. И это правильно. Каждый последующий спектакль должен быть лучше предыдущего.

— Сегодняшний театр — поле смелых экспериментов. Не отпугнёт ли это значительную часть зрителей? Чем деньги зарабатывать будем?

— Здесь таится определённое лукавство: в наше время, дескать, нужно всеми способами деньги добывать. А ведь мы сами виноваты в том, что подсадили зрителя на простые и лёгкие жанры. И в таком городе, как Калуга, где мало маленьких экспериментальных театров, областная драма должна взять на себя и эту непростую функцию — предлагать зрителю разнообразие сценического языка. Зрителя нужно целенаправленно воспитывать, разговаривать с ним, объяснять, вести диалог.

— По-вашему, это под силу театру? Воспитывает сейчас телевидение, в основном невысокого вкуса.

— Воспитание зрителя и есть работа театра! Театр — это командная игра на длинной дистанции. Есть определённые и режиссёрские, и маркетинговые технологии привлечения и удержания зрителя. И мы над этим уже работаем. Так, мы запускаем программу «Театр+», предлагающую разнообразные формы общения с современным зрителем: школа для зрителей, театральный лекторий, семейные театральные чтения и пр. У театра главное преимущество перед другими видами искусства — живой действующий человек на сцене. Неслучайно государство обращает на нас пристальное внимание: созрело осознание того, что через театр можно реально воздействовать на массы людей. Этот вид искусства никогда не погибнет, потому что общение человека с человеком в пространстве искусства — величайшее изобретение.

— А вот Пушкин сказал: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». Что с этим делать?

— Не нужно продавать вдохновенье, его попросту никто не купит. Надо искать компромисс между увлекательностью и глубиной в выражении своего вдохновения, в его реализации. И это тоже задача худо­жника — не потерять себя, и чтобы при этом твоё художественное высказывание в итоге было качественным продуктом.

— А как быть с легендарным русским реалистическим театром?

— Я не совсем понимаю слов «легендарный» и «реалистический» и что за ними стоит. Театр, который волнует здесь и сейчас, — он и есть реалистический. Театр — искусство живое, сегодняшнее, ежевечернее. Выдающийся режиссёр-реалист Андрей Гончаров говорил, что театр должен быть современен «здесь и сейчас». А иногда под лозунгом «реалистический репертуарный театр» скрываются ханжество, отсутствие творческой мысли и непрофессионализм. Нельзя, чтобы искусство застывало в прошлом: дескать, все эти эксперименты — не наше! Да всё наше, что нефальшиво, что вызывает эмоции и не выходит за рамки законов красоты! Над этим и будем работать.

— С нетерпением ждем новых спектаклей и проектов Калужской драмы!

Эта статья была опубликована в №3 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.01.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.