32 тысячи зрителей за 48 спектаклей: в Калужском драмтеатре стартовал новогодний сказочный марафон

В пятницу, 22 декабря, в Калужском драматическом театре состоялась премьера спектакля для детей «Сказки Пушкина». Этот показ дал старт новогоднему сказочному марафону, который продлится до 8 января. Ежедневно – по 2-3 спектакля. Всего его сыграют 48 раз. А посмотрят «Сказки Пушкина» примерно 32 тысячи зрителей!

Сказочным парадом в нынешнем сезоне командует режиссёр Анатолий БЕЙРАК. Опыт постановок детских спектаклей у него большой. В послужном «сказочном» списке Бейрака «Рождественская песня» Диккенса, «12 месяцев», «Снежная королева», «Сказки дядюшки Римуса», «Щелкунчик». Однако в Калуге он в этом качестве выступает впервые.

Анатолий Бейрак.

Зрителям расскажут две истории, написанные Пушкиным: о золотой рыбке и о мёртвой царевне и семи богатырях.

Как оказалось, мечта поставить Пушкина появилась у режиссёра много лет назад.

- Я очень люблю и всегда любил Пушкина, - рассказал он нашему изданию. - И считаю, что он незаслуженно забыт в театре. Сам театр Пушкина, поэтическая драматургия были придуманы очень давно Марией Осиповной Кнебель, когда она руководила Центральным детским театром. Спектакль «Сказки Пушкина» я увидел, когда учился классе в третьем или четвёртом. Он настолько потряс меня, что я всю жизнь носил его в себе.



«Свет мой, зеркальце, скажи…»



«И жених сыскался ей…» Актёры Екатерина КЛЕЙМЁНОВА (Царевна) и Леонид КЛЁЦ (Елисей).

- Ставить сказку намного сложнее, чем взрослые спектакли, - говорит режиссёр. – Потому что она прежде всего связана с природой восприятия сказочного мира – мира условностей. Мы же очень легко осмеиваем всякие сказочные сюжеты, когда видим под ними взрослую жизнь. Вот живёт девица у семи богатырей. По этому поводу можно придумать миллион скабрезностей, правда же? И как остаться внутри себя ребёнком, выдавливая из себя взрослые гадости и цинизм? Это и есть самая сложная задача. Мы с ребятами попытались это сделать.



Вячеслав СОКОЛОВ в роли Петрушки.

- Как думаете, современных детей, избалованных 3D-мультфильмами, можно удивить Пушкиным? – спрашиваю у режиссёра.

- Дело не в форме, а в содержании, - отвечает Анатолий Бейрак. – Пушкинские сказки удивительны тем, что внутри них заложены невероятные коды – коды добра. И ребёнок считывает именно их.

Впрочем, спецэффектами юных зрителей тоже удивят и порадуют. Один только Дракон как образ ветра чего стоит!

У взрослых зрителей – а их на сказку тоже очень приглашают – также будет возможность удивиться, хотя, казалось бы, что тут особенного? Все мы чуть ли не наизусть знаем и «Сказку о рыбаке и рыбке», и «Сказку о мёртвой царевне». Но я даже представить себе не могла, насколько восхитительно звучат знакомые с детства строки со сцены! Это тот самый великий и прекрасный русский язык, которого в последнее время очень не хватает. Так что приходите насладиться!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.