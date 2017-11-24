Служить бы рад, прислуживаться – тоже!

«Какой случай был! Писарёк у нас, так, дрянненький, какую штуку выкинул!»

А. Н. Островский. ­«Доходное место».

Африканские страсти в конторе

Иной раз подумаешь — а так ли уж интересуют литераторов и людей театра любовь и смерть? Куда ни глянь в классику — всё о поисках заветного ДМ, то есть доходного места. И кто тут только не старался: и Пушкин, и Гоголь, и Островский, и Бальзак, и прочие многие. Вот где настоящие страсти! Куда там Ромео с Джульеттой! И драмы есть, трагедии имеются, а комедий — не счесть.

«А ведь не надоедает!» — решила тесная компания актёров Калужского драматического театра и подготовила собственный проект, названный авторами, Сергеем Вихревым и Владимиром Прудниковым, «Охотники за головами». Это вариация на вполне интернациональную тему поиска выгодной работы. А в каком жанре? Выдумывать жанровые определения — занятие безответственное, поэтому с лёгкостью нарекаем постановку офисным триллером.

В начале спектакля на сцене одиноко пребывает некий джентльмен в самом возрастном соку и в хорошем костюме. Потом к нему присоединяются ещё двое мужчин при пиджаках и галстуках и элегантная дама в деловом же наряде.

«Во будет скукота!» — решает зритель, жаждущий песень и плясков. Да ничего подобного! В офисе строгого дизайна люди в строгих костюмах яростно сцепляются в психологическом поединке, таком напряжённом, что зритель не переводит дыхания от начала до конца действия.

А речь идёт всего лишь о трудоустройстве, говоря казённым языком. Во сказанул! Речь идёт об о-о-очень доходном месте в крупной корпорации. Ради этой работы можно пойти… На что пойти? Вот вопрос, который ставит спектакль.

Растопчи ближнего своего!

Работодатель подвергает кандидатов жёсткому испытанию. Много часов они должны провести друг с другом в замкнутом пространстве офиса, выполняя экзотические задания невидимого кукловода и борясь за вожделенное ДМ. Вот они, участники соревнования: жёсткая «железная леди» Миранда (Ольга Петрова), для которой важно не только получить место, но и продемонстрировать превосходство над мужчинами; молодой, внешне простоватый и открытый Хосе (Антон Смородин); опытный, осторожный и хитроватый Карл (Сергей Вихрев); внешне и внутренне мощный и грубоватый Винсент (Владимир Прудников). Собственно, трудно сказать что-то определённое о характерах персонажей, потому что на протяжении всего спектакля они вдохновенно лгут, ибо таковы условия конкурса. Они то выворачивают напоказ самые интимные моменты личной жизни, вызывая жалость. То бешено грызутся, поливая друг друга грязью. Актёрская работа здесь вызывает только уважение: солисты ансамбля Петрова-Прудников-Смородин-Вихрев очень тонко чувствуют партнёрство и существуют на непрерывном высоком нерве. Клянусь, из второго ряда партера я отчётливо видел, как по-хамелеонски меняются их лица.

Чему нас учат такие истории?

Не могу и не хочу раскрывать детали сюжета. Действие изобилует крутыми поворотами, а исполнители умело перестраиваются на виражах, ведя спектакль с настоящим азартом. Неожиданности — на каждом шагу, включая финал. И это тоже достоинство спектакля, который зрители оценили с воодушевлением, даже несмотря на то что слова с корнем «хрен» звучали излишне часто. С особенным энтузиазмом встретила «Охотников за головами» молодёжная часть аудитории. Правда, нужно ещё разобраться в причинах такого успеха: то ли молодые взяли на заметку безжалостность отчаянных клерков в драке с конкурентами, то ли ужаснулись свирепости соискателей. А ещё премьеру посетили профессиональные психологи с учёными степенями, которые приятно удивлялись тому, насколько точно актёры воспроизводят модели поведения в современной управленческой сфере.

И вот вопрос. Востребованные актёры, плотно занятые в репертуаре, находят время для такой профессиональной самодеятельности. К чему бы это?

Эта статья опубликована в №47 газеты «Калужский перекрёсток» от 22.11.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.