Главная > Новости > Культура

Анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Калуге

27.04.2017 13:37 0 199 Алёна Павлова
Анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Калуге

На выходных, 3-4 июня, анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Инновационном культурном центре в Калуге. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИКЦ в среду, 26 апреля.

В фестивале примут участие московские художники-аниматоры из «Цеха анимации». Они представят на фестивале свои работы.

- Все будет посвящено собакам, все будет продаваться, все будет вкусно, все будет недорого, - рассказала художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА. - Будет много мультиков, много разных площадок, диджеев.

Калужане также примут участие в фестивале. Организаторы обещают, что это мероприятие станет семейным, например, дети будут выпекать и расписывать пряники.

Все средства, собранные на фестивале, передадут собачьему приюту «Остров надежды».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: культура анна сенатова

Еще новости из рубрики «Культура»

Кто выиграл билеты на концерт Игоря Николаева 27.04.2017 12:00

Кто выиграл билеты на концерт Олега Митяева 25.04.2017 13:27

Кто выиграл ещё два билета на концерт Вадима Самойлова 25.04.2017 08:33

Разыгрываем билеты на концерт Игоря Николаева 24.04.2017 12:45

Кто выиграл билеты на концерт Вадима Самойлова 24.04.2017 12:05


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 30 апреля, 18:30
Музыкально-интеллектуальная игра "Звуковой барьер"
Вкус граната
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 29 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 30 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 27 апреля, 20:00
Концерт группы "Ундервуд"
Паб Овертайм
чт 27 апреля, 20:00
Концерт "Нигатив"
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 29 апреля, 19:00
Концерт группы 2RBINA 2RISTA
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 29 апреля, 16:00
Концерт "Большой оркестр для маленьких солистов"
Филармония

Кино

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Рок Дог
Время первых
Обещание
Новости компаний

Предложения, от которых трудно отказаться

В Калужском регионе активно растет популярность мобильной связи для бизнеса от «Ростелекома»

Как использовать кредитное плечо на Форексе?

Точно в цель с новой услугой «МегаФон. Таргет»

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02