Анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Калуге

На выходных, 3-4 июня, анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Инновационном культурном центре в Калуге. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИКЦ в среду, 26 апреля.

В фестивале примут участие московские художники-аниматоры из «Цеха анимации». Они представят на фестивале свои работы.

- Все будет посвящено собакам, все будет продаваться, все будет вкусно, все будет недорого, - рассказала художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА. - Будет много мультиков, много разных площадок, диджеев.

Калужане также примут участие в фестивале. Организаторы обещают, что это мероприятие станет семейным, например, дети будут выпекать и расписывать пряники.

Все средства, собранные на фестивале, передадут собачьему приюту «Остров надежды».