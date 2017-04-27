Анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Калуге

На выходных, 3-4 июня, анимационный фестиваль «Всё о псе» пройдет в Инновационном культурном центре в Калуге. Об этом рассказали на пресс-конференции в ИКЦ в среду, 26 апреля.
В фестивале примут участие московские художники-аниматоры из «Цеха анимации». Они представят на фестивале свои работы.
- Все будет посвящено собакам, все будет продаваться, все будет вкусно, все будет недорого, - рассказала художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА. - Будет много мультиков, много разных площадок, диджеев.
Калужане также примут участие в фестивале. Организаторы обещают, что это мероприятие станет семейным, например, дети будут выпекать и расписывать пряники.
Все средства, собранные на фестивале, передадут собачьему приюту «Остров надежды».
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